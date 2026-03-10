Nuevo punto inundado por lluvias en Bogotá: autopista Norte terminó bajo el agua a la altura de la estación Calle 85

Las fuertes lluvias que se registraron el 9 de marzo en Bogotá provocaron múltiples inundaciones en distintos puntos. En varias zonas el sistema de drenaje no logró evacuar el volumen de agua que cayó durante el aguacero, lo que terminó generando graves afectaciones en la movilidad.

Uno de los puntos más impactados fue la autopista Norte con calle 85, específicamente en el sector cercano a la estación de TransMilenio Calle 85 – Gato Dumas.

Allí, la combinación de las precipitaciones intensas y el taponamiento de las alcantarillas provocó que el agua se acumulara rápidamente sobre la vía hasta formar lo que para muchos parecía un río atravesando la carretera.

Nuevo punto inundado por lluvias en Bogotá: autopista Norte terminó a la altura de la estación Calle 85

La acumulación de agua en este sector de la ciudad sorprendió a conductores y peatones que transitaban por el lugar durante el aguacero.

En cuestión de minutos, el tramo de la autopista Norte comenzó a inundarse debido a que las alcantarillas no lograron evacuar el agua que caía. La vía terminó cubierta por una capa de agua que dificultaba el paso de los vehículos.

Las imágenes registradas en el lugar muestran cómo la carretera se convirtió prácticamente en una corriente que obligó a muchos conductores a reducir la velocidad o a buscar otras rutas.

Algunas personas que se desplazaban por la zona decidieron desviarse y tomar caminos alternos para evitar atravesar el punto inundado.

Sin embargo, quienes no tenían otra opción tuvieron que cruzar por la vía cubierta de agua.

Video de cómo la gente tenía que pasar por el tramo inundado en la calle 85

En varios casos, el nivel del agua superaba la altura de las llantas de los vehículos, lo que generó preocupación entre los conductores ante el riesgo de que los motores se apagaran o los carros quedaran atrapados en medio de la inundación.

Los motociclistas también se vieron obligados a improvisar para poder atravesar el tramo afectado.

Muchos de ellos optaron por levantar completamente las piernas y apoyarlas casi sobre el asiento de la motocicleta, intentando evitar que el agua empapara sus zapatos y su ropa mientras cruzaban el sector.

La escena dejó en evidencia las dificultades que enfrentan algunos puntos de la ciudad cuando se presentan lluvias intensas, especialmente cuando el sistema de alcantarillado se encuentra taponado y no logra evacuar el agua con rapidez.