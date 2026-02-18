Ocultó 24 dosis de cocaína en ‘narcopanes’: fue descubierto y capturado

Lo que aparentaba ser un acto cotidiano, la entrega de alimentos y artículos de aseo a una persona retenida, terminó en una captura por tráfico de estupefacientes en el departamento del Cesar.

Un hombre de 22 años fue detenido en la subestación de Policía del corregimiento de La Loma, jurisdicción del municipio de El Paso, luego de que uniformados descubrieran cocaína oculta dentro de panes.

El hecho se registró cuando el joven llegó hasta la sede policial con una bolsa que contenía productos básicos para una persona que se encontraba bajo custodia.

Como parte del protocolo habitual, los policías realizaron la inspección de los elementos antes de autorizar su ingreso.

Los ‘narcopanes’ levantaron sospechas en visita en sede de la Policía

Durante la revisión, algunos de los panes presentaron señales inusuales que llamaron la atención de los uniformados.

Según el reporte oficial, el aspecto de los alimentos sugería que habían sido manipulados.

Ante la sospecha, los policías procedieron a abrirlos en presencia del ciudadano. Fue entonces cuando hallaron en su interior varias envolturas que contenían sustancia blanca.

Tras la verificación preliminar, se estableció que se trataba de cocaína distribuida en 24 dosis.

La modalidad utilizada (ocultar droga dentro de productos alimenticios) no es nueva, pero continúa siendo una de las estrategias empleadas para intentar burlar los controles en centros de detención y estaciones policiales.

Capturaron al hombre que intentó ingresar ‘narcopanes’

El hallazgo evidenció que la intención era ingresar la sustancia ilícita hasta el interior de la subestación, presuntamente para ser entregada a la persona retenida.

Este tipo de maniobras representa un riesgo no solo para el orden interno de los centros de custodia, sino también para la seguridad del personal policial.

Las autoridades reiteraron que los protocolos de inspección son fundamentales para evitar el ingreso de elementos prohibidos.

En este caso, la revisión detallada permitió detectar la droga antes de que pudiera ser distribuida.

En el lugar, el hombre fue capturado y posteriormente puesto a disposición de la autoridad competente. Deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras se define su situación jurídica.