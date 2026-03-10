CANAL RCN
Colombia Video

Juliana Guerrero será imputada hoy por los presuntos títulos falsos para llegar al Viceministerio de Juventudes

La joven, que sigue apareciendo como delegada del Gobierno, será imputada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
09:10 a. m.
Juliana Guerrero, la polémica funcionaria del gobierno, será imputada hoy por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica de documentos públicos.

Esto, debido a los presuntos títulos falsos que habría presentado cuando aspiraba a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

La cita de Guerrero es este martes 10 de marzo, en los estrados judiciales de Paloquemao, en Bogotá.

El escándalo que involucra a Juliana Guerrero

De acuerdo con las autoridades, Juliana Guerrero Jiménez habría obtenido documentos públicos falsos que la acreditaban como profesional en Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José.

Aunque el presidente Petro la respaldó en múltiples ocasiones e, incluso, la misma Guerrero trató de alegar una convalidación de estudios en el Sena del Cesar, las investigaciones determinaron su inasistencia a clases y el incumplimiento de requisitos académicos.

Los hechos salieron a la luz luego de que la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunciara que Guerrero no cumplía con los requisitos para ser viceministra de las Juventudes.

Más tarde, una confirmación del Icfes reveló que Juliana Guerrero ni siquiera había presentado los exámenes de Estado Saber Pro ni Saber TyT, pruebas obligatorias para la obtención de títulos universitarios en Colombia.

Juliana Guerrero y las aeronaves de la Policía

Pero el escándalo no llega hasta ahí. Guerrero también es indagada por el uso de una aeronave oficial para un traslado entre Bogotá y Valledupar.

En noviembre de 2025, la Contraloría encontró hallazgos fiscales por el uso de aeronaves de la Policía por parte de Juliana Guerrero para ir a la Universidad del Cesar, mientras trabajaba en el Ministerio del Interior.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, los desplazamientos no estaban relacionados con las funciones de Guerrero en la cartera, sino con temas personales que le requerían asistir a la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, del cual era miembro.

Estos vuelos causaron un gasto de recursos públicos que ascendió a los $213 millones, correspondientes a gastos operativos para los desplazamientos.

