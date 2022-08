"Que Piedad Córdoba se burle de la justicia colombiana no es algo nuevo": Enrique Gómez

Enrique Gómez era un nombre poco conocido previo a las elecciones presidenciales del 2022, en las que participó por el Movimiento Salvación Nacional y obtuvo 50.539 votos. Posteriormente se ha dado a conocer por ser un político que representa el ideario conservador, el cual corre en su sangre, pues es sobrino del fallecido Álvaro Gómez Hurtado y nieto del expresidente Laureano Gómez.

Desde la elección de Gustavo Petro como nuevo mandatario de Colombia, Gómez ha sido una de las voces más críticas en cuanto a sus nombramientos, proyectos de múltiples reformas, y a pesar de no tener curules en el Congreso, se ha declarado como un fervoroso opositor a la agenda promovida por el Gobierno entrante.

Lea además: JEP cita nuevamente a Piedad Córdoba a declarar por el caso de Álvaro Gómez Hurtado

En diálogo con Noticias RCN, Enrique Gómez habló sobre lo que se ha definido como "la nueva derecha" en la política colombiana, así como el rol del Movimiento Salvación Nacional y temas como el juicio por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado que se lleva a cabo en la JEP, donde una de las protagonistas es la senadora Piedad Córdoba, quien no ha comparecido ante este tribunal por el caso.

Conversión de la derecha política

Enrique Gómez indicó que se requiere una reorganización y no cambiar todo desde la raíz.

Creo que hay una confusión. Cuando se habla de una derecha, se asume que las ideas mismas van a cambiar. Lo que debe cambiar es la organización que promueve el ideario conservador, que es uno muy antiguo, probado, y muy eficaz en el manejo del Estado, al cual en este país desde la creación de la Constitución de 1991 no se le ha dado una verdadera oportunidad de aplicarse.

Sobre el Movimiento Salvación Nacional remarca que juega un rol crucial en esta labor, puesto que "tiene dos herramientas importantes: no ha sufrido el desgaste de los partidos que supuestamente debían defender un ideario conservador de derecha. Estos se han pervertido, se han entregado a una política corrupta, centrada en ordenar el Estado. Y segundo, Salvación Nacional llega al escenario sin ese lastre, y con una capacidad de comunicación nueva y diferente de esas ideas. Creo que uno debe mirar como objetivo para la derecha en este momento, no es solo ser crítico y ser de oposición, que lo vamos a ser, sino también explicarle al país, a la juventud en particular, cuál debe ser una visión de Estado y sociedad que se rija bajo los principios e ideas conservadores y las ideas de derecha".

"Ese es el reto, ese que se llama nueva derecha, es más un reto orgánico, un reto de comunicaciones, de separarse de ese antecedente de unos partidos que realmente no solo han traicionado la derecha sino la democracia. Se han convertido en máquinas de reelección de parlamentarios que no tienen ninguna credibilidad ante el público. Nuestro reto está ahí. Generar visión y encontrar candidatos en todo el país que quieran presentarla al público como una verdadera alternativa a este socialismo de línea dura que vive el país en estos momentos", señaló Gómez a NoticiasRCN.com.

La importancia de la juventud

Respecto al apoyo que recibieron las propuestas del Gobierno electo durante la campaña a la Presidencia y en las elecciones, Gómez señaló que la izquierda radical fue hábil y consistente en difundir y vender una visión de país alterna. "No digo que buena, pero sí una visión consistente".

Los otros partidos que estaban ocupados en la rapiña de los bienes públicos del Estado nunca generaron una visión alternativa y ya no tenían la credibilidad, como no la tienen para mí tampoco. Esos partidos tradicionales, el Conservador, Liberal, Cambio Radical, la U, son banderas de la corrupción, banderas de mal gobierno. Han tenido todas las oportunidades de gobernar y han gobernado mal.

En cuanto a la visión que transmitió la izquierda, destaca que buscaron desacreditar al establecimiento, pero que muchos jóvenes votaron por él "porque saben a ciencia cierta y están tranquilos que no les va a cumplir". Calificó la mayoría de las propuestas como "inviables" y "nocivas para el país", pero que lo que realmente buscaban era "castigar con una figura que fuera realmente contraria al establecimiento, y por eso que marcaron también en esa aventura que hoy vamos a empezar a sufrir durante cuatro largos años".

El caso de Álvaro Gómez Hurtado en la JEP

Sobre el caso de Álvaro Gómez Hurtado en la JEP, varias ocasiones se ha citado a la senadora Piedad Córdoba a testificar y no se ha presentado. Enrique Gómez ha criticado a la congresista, incluso resaltando que se ha ordenado la inspección de su historia clínica debido a que por motivos de salud no acudió la última vez, lo que le produce suspicacias.

"Que Piedad Córdoba se burle de la justicia colombiana no es algo nuevo. Es lo que define su conducta ante las autoridades. Se ha ordenado la inspección de su historia clínica, hágame el favor, porque en su última excusa ante la JEP presentó una no emitida por un profesional de la salud, y la JEP se aguantó eso, porque le aguanta todo. Es una burla tras otra, no me sorprende", sostuvo.

Lea también: Álvaro Uribe expuso las razones por las que no asistirá a la posesión de Gustavo Petro

De cara al futuro, Enrique Gómez ve la oportunidad de que Salvación Nacional se convierta en una nueva alternativa, y su trabajo está enfocado en que el movimiento agarre fuerza para próximas elecciones. Respecto a su aspiración, descarta por el momento volver a lanzarse a un cargo público, indicando en que la labor está centrada en hacer crecer su partido.

"La aspiración única, total y cotidiana es construir partido para tener candidatos en 1.013 municipios en las próximas elecciones territoriales del 2023. Eso ocupa toda nuestra energía y atención. Nos mantenemos obviamente atentos a los desarrollos que vaya a tener el nuevo gobierno de Gustavo Petro y estaremos también liderando con un grupo muy interesante expertos por la oposición, en esta avalancha de inconvenientes reformas que el Pacto Histórico le quiere imponer al país", concluyó.

Por: Nicolás Morales Bustillo / @NicoMoralesB