Entre varios, evitaron incidente entre un tren y vehículo particular que quedó atrapado en vías férreas en Duitama

La acción heroica de un grupo de ciudadanos evitó que un tren chocara con un vehículo particular que quedó atrapado en vías férreas del municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá.

En un video, grabado a lo lejos, se ve cómo unas ocho a diez personas intentan con desesperación levantar el vehículo, con el conductor a bordo, para sacarlo de las vías.

En la toma se ve al tren avanzando hacia el vehículo que, por suerte, logró retroceder y aparcar a un lado de la vía, permitiendo el paso de la locomotora.

Al menos dos incidentes relacionados con trenes se han registrado en Duitama durante el 2026:

No es el primer incidente registrado con un tren en Duitama en lo que va del 2026.

En los primeros días del año, una locomotora se descarriló cerca del sector de la Plaza de Mercado, en donde se trabaja en la ampliación de la vía, pero, sin duda, el episodio que más ha impactado a la comunidad fue el accidente de mediados de enero, en el que falleció una mujer en estado de embarazo.

Ocurrió el sábado, 17 de enero, cuando dos vagones de un tren de carga se desengancharon y empezaron a avanzar con dirección a la carrera 20 y la carrera 42 que, con su doble calzada, conecta a Tunja con Sogamoso.

De camino, los vagones chocaron con un vehículo, ocasionando daños menores y, en la Avenida Las Américas, golpearon a un segundo particular, en el que viajaban una mujer en embarazo, su esposo y su hijo de cinco años.

¿Qué dicen las autoridades en Duitama?

Tras el choque, la mujer en embarazo falleció y su esposo y su hijo resultaron heridos. “De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades y organismos de socorro, el hecho involucró un tren operado por el Consorcio FerreoBelén”.

Se cree que “durante la operación ferroviaria se presentó el desacople de los vagones, que se desbocaron”; por lo que la Alcaldía municipal se comprometió a revisar las cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrieron los hechos e informó que se adoptarán “las medidas administrativas a que haya lugar frente a la empresa operadora, conforme avancen las investigaciones”.