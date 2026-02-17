VIDEO | Momento exacto en el que camión de basura impactó contra una vivienda en Bogotá

Este martes 17 de febrero ocurrió un accidente en el centro de Bogotá. Un camión de basura impactó contra una vivienda cerca a la Universidad de la Salle, localidad de La Candelaria.

No hubo heridos y el cuerpo de Bomberos realizó la respectiva presencia. Hubo afectaciones en la vivienda ubicada en la calle 10 con carrera 2.

No hubo lesionados

El video mostró que el camión no alcanzó a tomar la curva y chocó con la estructura de la vivienda. Es importante mencionar que el resto de los carros estaban pasando a baja velocidad, diferente al camión. Más de la mitad del vehículo atravesó la pared.

Los Bomberos y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) atendieron la emergencia: “Realizamos el control de riesgos asociados a la colisión de un vehículo recolector de basura contra una vivienda”. No se presentaron lesionados.

Si bien no se conocen aún las causas, la información preliminar que manejan las autoridades es que el camión habría tenido una falla en los frenos.

Balance de movilidad en 2025: ¿Cómo le fue a Bogotá?

El pasado 11 de febrero, la Secretaría de Movilidad dio un balance sobre los accidentes. Tomando como referencia el periodo 2021 – 2024, hubo un aumento en la cantidad de muertos.

Sin embargo, 2025 representó una reducción del 2%, lo que fue igual a 12 casos menos que el año anterior. Solamente en diciembre, la caída fue del 20%. Con respecto a las causas, no hubo cambios; dado que el exceso de velocidad siguió siendo el factor de mayor riesgo.

Frente a las medidas impulsadas por el Distrito, una de las más importantes fue la instalación de 165 resaltos en puntos críticos, tales como avenida Villavicencio, Boyacá y Guayacanes. Gracias a ello, hubo una disminución del 45% en cuanto a los lesionados.

También se desarrollaron 4.669 operativos por control de velocidad que resultaron en la imposición de 18.047 comparendos.