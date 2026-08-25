Destapan presunto caso familiar de abuso sexual a manos del exgobernador Carlos Caicedo

El exgobernador de Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Caicedo, es investigado por la presunta violación de una niña de ocho años. El caso podría dar un giro más complejo tras las revelaciones del abogado Julián Quintana, quien representa a las víctimas en el proceso que avanza en la Fiscalía.

En La FM, Quintana reveló que otras menores habrían sido víctimas de presuntos abusos por parte de Caicedo, y que al menos una de ellas pertenecería al círculo familiar del exmandatario regional.

Personas que son familiares del propio Carlos Caicedo se han acercado a mí. (Periodista: ¿A usted lo han buscado familiares de Carlos Caicedo que dicen que han sido abusadas por él?) Así es. Nosotros les decimos: denuncien, pierdan el miedo.

Otras presuntas víctimas de Carlos Caicedo han salido a la luz

De acuerdo con Quintana, estas posibles víctimas han buscado acercamiento con el equipo legal, pero enfrentan un temor significativo para formalizar sus denuncias.

"Están en pánico frente a este tema", explicó Quintana sobre la situación de personas que aún no han interpuesto denuncias formales ante las autoridades.

El abogado manifestó su respeto por la privacidad de las víctimas y señaló que no ha presionado sus testimonios.

"Yo también respeto mucho la privacidad de las víctimas, obviamente. Pero creo que eso también la ayudó para desahogarse", comentó sobre el contacto establecido con al menos una de estas presuntas víctimas.

Familiar de Carlos Caicedo habría revelado abusos sexuales

Respecto a una de estas presuntas víctimas, sería familiar de Caicedo. Quintana entregó algunos detalles para proteger su identidad.

"Sin dar muchos detalles, ella dice que más o menos cuando tenía 10 a 11 años", indicó Quintana, añadiendo que actualmente es mayor edad y que los hechos habrían ocurrido en el pasado.

El representante legal señaló que esta persona se comunicó con él tras la difusión pública del caso de la niña de ocho años.

Dice que le pasó lo mismo una vez comenzaron a salir estas denuncias (…) nos dice: ‘todo lo que ha salido a la luz pública es verdad’.

El caso principal que investiga la Fiscalía continúa su curso correspondiente, mientras estas nuevas revelaciones podrían llevar a investigaciones adicionales si las presuntas víctimas deciden formalizarlo.