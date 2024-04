De las redes a la pantalla: el debate de activistas sobre la realidad colombiana

Piensan distinto, opinan duro, tienen miles o millones de seguidores en redes sociales, les dicen activistas. ¿Serán capaces de dialogar en un mismo espacio juntos? José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, conversó con varios jóvenes reconocidos por sus opiniones sobre la realidad colombiana.

¿Ustedes se llamarían a sí mismos activistas?, ¿qué es un activista, qué hace y cuál es el valor o no de serlo?

Sofía Amaya (@Sofiaamaya21): “El activismo es dar la vida por una causa. Realmente poner el propósito de tu vida en pro de la comunidad, de la colectividad. No solamente pensar y trabajar por ti, sino por toda la gente”.

Daniela Mora (@Evedam_): “Siento que el activismo es una causa de vida, algo que generalmente se lleva en el corazón y se defiende a capa y espada. Hay diferentes tipos de activismo, y creo que lo principal es ser coherente con su postura”.

Diego Santos (@DiegoASantos): “Me volví activista no sé en qué momento, pero creo que es representar la voz de muchas personas que quieren decir algo, pero no se atreven. No diría que tiene que ser una causa con la que uno se casa de por vida, porque la vida va pasando y van cambiando las prioridades, pero un activista habla en nombre de muchos”.

Ariel Ricardo Armel (@ArielArmelV): “Uno se vuelve activista en el momento que sufre algo que lo convierte a pelear por algo. Mi activismo empezó en el 2021 por el paro; tenía una lechería y ganadería, y por el paro casi me quiebro. Por lo que dije ‘no podemos seguir permitiendo esto, que haya un político en Colombia que quiera arrasar con todo”.

Alejandro Villanueva (@VillanueAle): “Yo no me siento activista. La gente me llama activista por lo que cubrí el paro nacional y la primera forma que dije fue ‘es que el paro no se lo inventó Petro’, porque estuve ahí, con la gente en Bogotá, Cali, Buenaventura y lo que vi, había partes en donde sí hubo infiltración, no podemos negarlo, pero la mayoría de la gente salió a las calles porque estaba molesta por el gobierno de Iván Duque”.

¿Se pueden hacer opiniones digitales o activismo sin ofender, injuriar y descalificar o es parte natural del ejercicio?

Sofía Amaya (@Sofiaamaya21): “No solo coherente como lo decía Daniela, sino tiene que ser respetuoso y con unas posturas claras y argumentos. No solamente porque es lo que la gente dice y es cómodo”.

Diego Santos (@DiegoASantos): “Hener Úsuga es un activista fuerte y con él nos hemos cascado fuerte en redes sociales. El otro día me envió un mensaje privado muy conciliador, me dijo: ‘¿oiga, por qué nos estamos atacando, y por qué no podemos sostener un debate con argumentos sin insultarnos?’ Me le quité el sombrero y le dije que tenía toda la razón”.

Daniela Mora (@Evedam_): “El problema es que las redes a uno le permiten tener una máscara que presenta ante el mundo para recrear discursos de odio. Acá no podemos decir que nosotros no replicamos discursos de odio porque a veces por defender lo que creemos correcto, consideramos atacar no las ideas sino a las personas”.

Ariel Ricardo Armel (@ArielArmelV): “Creo que siempre me he caracterizado por nunca, en mi activismo, insultar al otro. Siempre pongo mis puntos de vista y opiniones, pero, por ejemplo, en Twitter se vive un mundo muy agresivo”.

Alejandro Villanueva (@VillanueAle): “Todo depende del ejemplo y tenemos líderes políticos que no solamente atacan a la gente, sino que maltratan a la prensa. Creo que todo viene de un ejemplo y si el líder permite esas agresiones y no solo eso, sino que las ufana, no vamos a dejar de ser así”.

Ariel Ricardo Armel (@ArielArmelV): “El mayor activista de odio en este país es Gustavo Petro que no ha entendido que es presidente y sigue siendo activista”.

Daniela Mora (@Evedam_): “Creo que todos los políticos tienen una responsabilidad porque son incitadores de odio, y es que hemos normalizado la violencia. Está tan normalizada que es una costumbre ser violentos, vivimos en un país en constante guerra, las ideas acá pelean todos los días y desde diferentes posturas”.

¿Gustavo Petro lo está haciendo bien, sí o no?

Sofía Amaya (@Sofiaamaya21): “Gustavo Petro les mintió a las mujeres porque dijo que iba a gobernar para las mujeres. Han pasado proyectos de vientres de alquiler, regulación de la prostitución, leyes identitarias que lo único que hacen es perjudicar a las mujeres”.

“Yo le creí a Petro y le hice campaña a Petro, porque dije, ¿va a gobernar por las mujeres? Y le creí. Nos mintió. Yo volvería a votar por Petro en una situación de Rodolfo (Hernández) Gustavo Petro; creería que sigue siendo la mejor opción porque sí cree en el cambio y la construcción social, sin embargo, la ha embarrado en algunas cosas”.

Daniela Mora (@Evedam_): “Siento que Petro sí le ha cumplido a las mujeres. Hay muchas cosas por mejorar y entiendo, el tema de la regulación de la prostitución, que haya abierto en el Ministerio de la Igualdad un departamento de actividades sexuales pagas es un avance porque históricamente las trabajadoras sexuales han sido invisibilizadas y es un oficio que bien o mal, guste o no guste, existe”.

“Yo creo que Gustavo Petro es un gran incompetente, es un filósofo y pensador, y no lo estoy diciendo de manera despectiva, pero es una persona que no sabe gobernar, que se quedó apalancada en un discurso de hace 40 años y no lo supo evolucionar”.

"Creo que tenía buenas ideas, que esa visión de evolución de país y concepto social es válido, se necesita, pero no lo supo ejecutar porque está más preocupado en pelear que en gobernar y en ver resultados”.

Alejandro Villanueva (@VillanueAle): “ES un gran incoherente y me parece que es lo peor de la politiquería. Si me ponen a Germán Vargas Lleras sé que es lo que va a hacer, si me ponen a Jota Pe, sé que es lo que va a hacer, pero me parece de la peor calaña decir: ‘voy a hacer un cambio, confíen en mí’”.

“Instrumentalizó el paro nacional y yo sé y me mantengo en que no lo hizo Petro, instrumentalizó los muertos, los mutilados de ojos y a toda la gente que salió a decir que querían cambios, para luego poner a Verónica Alcocer a viajar, para decir que la plata que Nicolás Petro dijo que sí entró, luego que no entró; y poner un montón de gente incompetente en los cargos y luego ir en contra de la tecnocracia como si fuera algo malo”.

“Yo no voté para que Verónica Alcocer tuviera sus súper viajes, ni para que los carrotanques de La Guajira fueran adjudicados a Kenworth de la Montaña que terminó siendo el dueño relacionado con los audios de la ‘ñeñe-política’ y no voté por un montón de cosas que dijo que iba a cambiar. Me parece que esa es la peor traición del mundo”.

Ariel Ricardo Armel (@ArielArmelV): “Adhiero. Es el pensamiento de muchas de las personas que votaron por Petro; él juró en campaña que en tres meses acababa con el ELN, y hoy los grupos armados están empoderados como no se veía hace mucho tiempo. Volvamos a lo fundamental que es la seguridad y sin eso no hay nada”.

“Muchos cambios necesita Colombia, pero de lo que nos hemos dado cuenta es que no es Gustavo Petro”.

Daniela Mora (@Evedam_): “Los grupos ilegales también empezaron a fortalecerse en el Gobierno Duque, quiero hacer esa aclaración, y también decir que uno de los errores principales de Petro es que se vendió como el cambio cuando no lo era. Llega al poder gracias a los partidos políticos tradicionales porque o si no, no hubiese podido llegar”.

“Lo que Petro debió haber dicho era: nosotros somos un proyecto político de transición”.

Tema de moda: Constituyente, ¿sí o no?

Sofía Amaya (@Sofiaamaya21): “La constituyente es una caja de pandora, es tirar una moneda al aire. O nos va muy mal o nos va muy bien. Porque donde suban constituyentes de derecha, con conservadores, se nos van para atrás los derechos adquiridos: la libertad de abortar, matrimonio igualitario, eutanasia, y donde nos suban constituyentes que no están de acuerdo con eso, y se metan con los derechos que ya tenemos como la libertad de expresión, Dios mío…”.

Diego Santos (@DiegoASantos): “Constituyente no, desde luego. Por eso es que un grupo de ciudadanos estamos convocando una marcha para el 21 de abril que ojalá no sea un tema de partidos políticos, sino que se adhieran y que salgan los ciudadanos para defender la Constitución y la democracia”.

Alejandro Villanueva (@VillanueAle): “Creo que están cayendo en una trampa, primero porque los requisitos constitucionales para una constituyente son demasiado altos. Si nosotros vamos a algo parecido donde le preguntaron al pueblo que, si quería una consulta anticorrupción, se quedó en el umbral. Simplemente está siendo una cortina de humo”.

Ariel Ricardo Armel (@ArielArmelV): “Digo que constituyente no, porque no podemos abrir la opción al riesgo latente que es que Gustavo Petro se reelija en el poder”.

Daniela Mora (@Evedam_): “Digo constituyente no porque la Constitución Política del 81 es una carta de derechos maravillosa, que aunque tiene que haber algunos cambios, no todo es perfecto. Por ejemplo, a mí me gustaría cambiar la forma en la que se elige fiscal, pero la Constitución tiene las herramientas necesarias para hacer los cambios estructurales que necesita el país”.

¿A quiénes ven como candidatos fuertes en 2026 a las elecciones presidenciales de Colombia?

Sofía Amaya (@Sofiaamaya21): “¿Jota Pe será que sube?”.

Diego Santos (@DiegoASantos): “Para el 2026 no, pero creo que es un jugador muy fuerte en 2030. Hoy no veo candidatos fuertes. En la parrilla de salida está Claudia López, pero se está haciendo mucho daño con sus peleas”.

Ariel Ricardo Armel (@ArielArmelV): “Veo tres opciones viables y como me considero feminista creo que hay dos mujeres: Claudia López, por un lado, representando una parte, y María Fernanda Cabal por el otro. Está entrando David Luna que está haciendo un trabajo impecable en el Concejo y se está dando a conocer muy bien”.

Daniela Mora (@Evedam_): “Hablemos del centro político: la candidata Claudia López, creo que es fuerte, que está en este momento preparándose para asumir una responsabilidad como primera mandataria del Estado, siento que es una de las más fuertes”.

“Me preocupa el tema de Jota Pe, porque es un peligro, y quiero decir acá, que es una persona incoherente, un político paupérrimo en sus ideas, no debería estar dentro del legislativo y mucho menos en la Presidencia”.

Alejandro Villanueva (@VillanueAle): “Creo que Fabio Valencia Cossio es un demócrata al lado de Jota Pe, él es un peligro, pero más que eso, veo a Vicky Dávila fuerte; no hay otros candidatos, o sea, Claudia López sí está dándose esa pelea”.