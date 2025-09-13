CANAL RCN
Colombia Video

Dr. Fernando Hakim en Noticias RCN: “La ciencia no riñe con la fe”

El neurocirujano habló con Noticias RCN sobre su devoción a San Chárbel, el legado de su padre y los retos de su profesión.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
08:27 p. m.
El neurocirujano Fernando Hakim, hijo del reconocido médico Salomón Hakim, habló en Noticias RCN con nuestro director José Manuel Acevedo sobre la fe que lo acompaña en cada cirugía, la herencia científica de su padre y cómo entiende su rol como médico en momentos de presión nacional.

La fe como guía en los momentos difíciles

Para Fernando Hakim, enfrentar un caso complejo no es solo un reto médico, también es un acto espiritual. “Yo estudié medicina no solo para los casos fáciles, también para los difíciles”, aseguró, y explicó que su fe lo acompaña desde su infancia, cuando sus padres lo enseñaron a confiar en Dios.

Su devoción a San Chárbel, santo libanés, se ha convertido en parte fundamental de su vida profesional: “Cuando entro a cirugía le pido a Dios y a San Chárbel que me guíen las manos. Y cuando las cosas se complican, vuelvo a pedir ayuda… y siento que me ayuda”.

El médico confesó que incluso lleva consigo desde hace años una estampa de San Chárbel en su carné, como símbolo de protección y fortaleza.

La herencia de su padre: el Dr. Salomón Hakim

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando recordó a su padre, el neurocirujano Salomón Hakim, reconocido mundialmente por descubrir la hidrocefalia de presión normal y por desarrollar la válvula que lleva su apellido.

“El último día que hablé con mi papá en el hospital, me dijo que quería volver a su laboratorio”, recordó con la voz entrecortada. Esa frase fue su despedida y también un recordatorio del amor por la ciencia que marcó a su familia.

“Mi papá hizo aportes enormes a la medicina, creó una válvula que ha salvado millones de vidas en el mundo y describió una enfermedad que se puede confundir con el Alzheimer, pero que tiene cura. Ese es su legado”, subrayó.

Medicina, presión pública y humanidad

En medio de la coyuntura nacional, Hakim reconoció que ha debido tratar pacientes cuyo estado de salud es seguido de cerca por todo el país. Sin embargo, afirma que en el quirófano todos son iguales: “Yo me aíslo un poquito, no leo redes ni prensa, porque para mí cada paciente vale lo mismo. Eso me lo enseñó mi padre”.

También dejó claro que el éxito o el fracaso de una cirugía no dependen solo de los médicos: “Yo hago lo posible, pero no soy Dios. Cuando las cosas no salen como se esperan, es la voluntad de Dios”.

Un mensaje para Colombia

Al cierre de la entrevista, Fernando Hakim dejó un mensaje de esperanza para los colombianos:

“Todos tenemos que creer en nosotros mismos y ayudar al país desde lo que sabemos hacer. Pero también debemos caminar de la mano de Dios. Si uno lo hace, las cosas son diferentes. Así lo he sentido en mi vida y así seguiré”.

