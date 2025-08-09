Jóvenes piden que se apruebe reforma al Icetex para poder seguir con sus estudios

El Icetex es nuevamente tema de conversación en el país. Si antes el problema era el desembolso de créditos, ahora, las quejas llegan por la suspensión del subsidio de la tasa de interés para los estudiantes.

A la fecha, son más de 234.000 estudiantes que se han visto afectados por las diversas medias tomadas por el Gobierno Nacional, que incluyen la desfinanciación de la entidad y el retiro de los subsidios.

Noticias RCN habló con la representante Catherine Juvinao y dos usuarios que se han visto golpeados por estas medidas que tienen nuevamente al Icetex en el ojo del huracán.

Cabe recordar que, desde 2024, el Gobierno decidió recortar en cerca del 85 % los recursos del Icetex, la principal entidad para ayudar a los jóvenes del país a acceder a la educación superior.

Ahogados en la deuda con el Icetex

Actualmente, el problema para muchos estudiantes es que sin importar los pagos que se hagan, la deuda parece nunca disminuir, pues los intereses son demasiado altos y los abonos al capital no se ven reflejados, así lo cuenta Angélica Mejía, usuaria de la entidad.

Mi interés ahora es del 14 % más 8 puntos. A mí me prestaron 60 millones de pesos y debo 71.

Para Jesús, estudiante de Farmacia en la Universidad Nacional, la situación no es muy distinta. Hace un par de meses solicitó un crédito de sostenimiento cuya tasa de interés pasó del IPC a un IPC+2.

No es un problema solamente de estudiantes de universidad privada, hay estudiantes de universidad pública que también adquieren créditos con el Icetex porque tenemos sueños.

Ambos piden al Congreso de la República que apruebe el segundo debate sobre la reforma al Icetex, pues esperan poder continuar con su educación superior y no verse ahogados en una deuda imposible de pagar.

¿Qué pasará con la reforma al Icetex?

Por su parte, la representante Juvinao asegura que tiene confianza en que el Congreso saque adelante la iniciativa, pues parte de una promesa incumplida a los jóvenes que, en un 90 %, pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.

Cómo el Estado colombiano y el primer gobierno de izquierda le puede decir a los jóvenes: tras de que no te doy un cupo en la pública, ahora el crédito que te debo dar te lo voy a cobrar a tasas peores que las del sector financiero.

Juvinao también envió un mensaje a sus compañeros para sacar adelante el proyecto que busca redistribuir los recursos para favorecer a los jóvenes que quieren acceder a educación superior y no cuentan con los recursos para hacerlo.