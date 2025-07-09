Roy Barreras en Noticias RCN: habla de paz total, el gobierno Petro, y la “ineficiencia” de la JEP

Ha sido congresista, presidente del Congreso y embajador ante Reino Unido. Dice que no es candidato presidencial, aunque muchos creen que sí. ¿Será capaz Roy Barreras de criticar a su jefe Gustavo Petro, al menos en el tema de la seguridad?

¿Cómo está viendo el orden público y la seguridad en un país en que todos están preocupados?

“La gente está mamada de la extorsión, de la amenaza, de que el tendero que madruga sea robado. Sí hay una sensación de inseguridad desbordada y de pérdida de control de territorio”.

“Y los grupos criminales que han derivado en múltiples bandas. Esas guerrillas se transformaron en bandas criminales y ahora son grupos de narcotráfico y extorsión, están haciendo en muchos territorios lo que les da la gana”.

“Falta un año de este gobierno y la seguridad se ha vuelto una bandera electoral, y no da espera. Como tampoco la crisis de la salud, o la crisis energética. Son asuntos que se pueden y deben resolver ya. La seguridad implica que el Estado le haga saber a los criminales que va por ellos”.

“Si el gobierno les ofrece sometimiento a la justicia; lo digo este año porque hay una ley en curso que debe ser un ley que dé garantías a los colombianos, no a los criminales – los criminales se pueden someter a la justicia, ¿hay que facilitarles eso?, sí, pero lo que no puede ser es que el Estado se someta a los criminales, que le mamen gallo a la ley y sigan traqueteando. Fuerza del Estado. O se someten o los someten”.

¿Sugeriría cambio de ministro de Defensa y de cúpula militar?

“No. Yo soy absolutamente respetuoso del fuero presidencial, ni más faltaba. Nunca he opinado sobre quiénes son los ministros, ni cuánto duran”.

“Creo que es un oficial, un militar que tiene 25 años de carrera y conoce el oficio. Me parece que en los últimos meses ha ido al frente, al ataque como en la operación Micay, y así hay que hacer”.

“Dieron de baja por allá a un bandido en el Guaviare, y entonces la comunidad reaccionó con una asonada”.

21 veces han humillado a la fuerza pública, eso es una pérdida total del control del Estado y pasó en el gobierno que usted defiende

“El tema es así de complejo: en esas comunidades abandonadas por el Estado históricamente, - porque no es que ahora se volvieron pobres, han estado en la miseria siempre, olvidadas – siembran hojas de coca, llegan unos tipos a comprarles la cosecha, con eso comen sus hijos. Cuando llega el Ejército y desplaza o captura a esos bandidos se quedan sin comprador, entonces el tema es complejo. Pareciera fácil para el populismo decir: ‘lleguemos ametrallando y matemos a todo el que se atraviese’. No. Fuerza legítima del Estado, pero hay que entender que el Estado tiene que llegar a salvar esas comunidades de la economía criminal”.

¿Estaría de acuerdo con que la paz total fracasó?

“Hay que tener método y capacidad, pero hay que tener dos cosas claras: primero que el Estado tiene que ser fuerte antes de sentarse a cualquier mesa; y lo segundo, estos no son diálogos de paz, esto es una oferta de sometimiento a la justicia desde la fuerza del Estado. Porque de lo contrario le maman gallo al Estado y las víctimas son las familias colombianas”.

¿Qué le responde a quienes dicen que esto es el fruto de una paz mal negociada que dejó impunidad, como la que negoció usted?

“Yo no soy pesimista. Hay 500.000 hombres de la fuerza pública entrenados, y otros 300.000 también en las reservas entrenados. 800.000 hombres, los bandidos son 25.000. Se necesita la decisión de ir por ellos y que cuando estén acorralados, como estaba las Farc cuando firmamos el acuerdo, entonces puede que se sometan a la justicia para salvar sus propias vidas. O se someten a la justicia o terminan como Pablo Escobar. Entonces sí es posible un diálogo, una conversación, pero reitero, desde la firmeza del Estado, que no es bandera electoral”.

Le preocupa el año que le queda a Petro, ¿pero diría que en los 3 años que pasaron le faltó decisión en materia de seguridad?

“Hay un deporte nacional que es criticar el pasado, y yo prefiero decir qué es lo que debe hacerse en el futuro, y además ayudar a que se haga. Yo puedo sentarme a criticar al gobierno Petro, ya lo hice; el gobierno Duque, que fue un desastre; criticar al gobierno Santos, que fue al que apoyé; criticar al gobierno Uribe, pero los colombianos necesitan es que les resuelvan sus problemas”.

“La pelea entre políticos no les sirve, la polarización no le resuelve nada a nadie. Tenemos el deber y el derecho de esperar que este año haya más ejecución, capacidad, ministros comprometidos en resolver los problemas de Colombia”.

Expertos y políticos dicen que el último año de un gobierno terminan siendo elecciones

“Falta un año, hay Gobierno, hay instituciones y es necesario que esos problemas se resuelvan ahora”.

Le iba a preguntar si es candidato presidencial y me va a decir que no, pero la gente no va a creer: ¿ahí cómo hacemos?

“Muy fácil. En octubre 26 hay una consulta presidencial de los sectores del Pacto, que la gente llama el Petrismo, yo no estoy en ese tarjetón porque toda mi vida he sido un hombre liberal, de centro, entonces ahí están solo los candidatos de izquierda. Yo estoy esperando respetuosamente ese resultado y allá saldrá un candidato o candidata, y el que salga de ahí, en marzo habrá una consulta más grande que es del frente amplio; quizá en ella, depende de lo que pase en octubre, podamos participar los que tenemos origen liberal de centro”.

“Pero sí le anticipo eso. Si en esa consulta ocurre, ese domingo ganará una fórmula que unirá esas corrientes liberales que implican respeto a la propiedad privada, al empresariado, trabajar de la mano y darle garantías a todos; y la corriente muy fuerte de la izquierda de esa lucha popular que les ha costado la vida a muchos, la unión de esos dos ríos poderosos será una fórmula de centro – izquierda que ganará la Presidencia de Colombia en la segunda vuelta”.

¿Quién le suena en el tarjetón del 26 de octubre, y quién definitivamente no?

“Yo he prometido no interferir. Ni si quiera digo que soy candidato para que no me busquen en un tarjetón donde no voy a estar; esos son las izquierdas porque son varias. Esperemos que de allí salga uno o una, si hay esa consulta que espero que sí, y que les he recomendado una meta: 3 millones de votos porque un pájaro necesita dos alas para volar, y para unir a Colombia se necesita esa fuerza popular, ese llamado que hoy se encarna en la primera fuerza política de Colombia que es el Pacto, las izquierdas o el progresismo, y la fuerza del centro. Unir esas dos fuerzas le dará a Colombia estabilidad, tranquilidad y podrá unir al país sin odios. Hay que cerrar las heridas del odio y sociales”.

Estamos de acuerdo en que hay que acatar lo que dice la justicia, pero ¿a Roy Barreras le pareció bien la decisión en primera instancia que tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe?

“Todos respetamos los fallos de la justicia, nadie está por encima de la ley. Ni más faltaba que vaya a opinar sobre la decisión de los jueces; hay una condena en firme que está apelada”.

“Puedo dar mi opinión política. Todo lo que divida a Colombia no ayuda, y resulta que esa decisión divide a Colombia porque hay una mitad del país que tiene rabia y que ve ese fallo como una reivindicación – las madres de Soacha, madres de falsos positivos, de la masacre del Aro – y no por cosas de soborno, sino por todos los crímenes del paramilitarismo, y sienten que hubo una reivindicación”.

“Pero hay otra mitad de Colombia que también tiene rabia porque dice: cómo así que ponen a unos bandidos en una tarima en Medellín, o cómo así que 7 años después de que se creó la JEP – que yo ayudé a crearla – por lentitud e ineficacia; nosotros creamos la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ha hecho un gran trabajo; la Comisión de la Verdad hizo un gran trabajo; la Unidad de Víctimas ha hecho un gran trabajo, pero la JEP no lo ha hecho, es decir, no hay una sola sentencia contra los señores de las Farc que también hicieron mucho daño”.

“Entonces esa otra mitad del país dice pero cómo así que estos tipos no los han condenado a nada con todos esos delitos y a Uribe lo metieron preso. Eso divide al país. He dicho en esta amable entrevista que todo lo que divida hace daño y tenemos que hacer el esfuerzo de unir a Colombia”.

¿Políticamente no le parece bien lo que pasó con el expresidente Uribe?

“Me parece que ningún fallo se debe celebrar ni lamentar, sino que se debe acatar. Nadie está por encima de la ley. Creo que esa juez actuó en derecho, que el Tribunal tomará una decisión y será distinta, pero ninguno de los dos fallos resuelve ningún problema a Colombia”.