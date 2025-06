Sergio Fajardo: “En mi vida no ha habido, no hay ni habrá un Armando Benedetti”

Sergio Fajardo vuelve a recorrer el país con una idea clara: presentarse nuevamente como candidato presidencial. Aunque aún no ha hecho un anuncio formal, asegura que va “para allá”, convencido de que Colombia necesita un gobierno capaz de sanar la incertidumbre, la frustración y la amargura que dice percibir en cada región que visita.

En esta conversación con Noticias RCN, el exgobernador de Antioquia habla sobre lo que aprendió en las campañas pasadas, su transformación personal desde que entró al mundo digital y responde, sin rodeos, a quienes lo acusan de soberbio y terco.

José Manuel Acevedo: Profesor Sergio Fajardo, ¿candidato o no todavía?

Sergio Fajardo: Presidente Sergio Fajardo. Vamos para allá. Por eso estoy acá y me da mucho gusto.

JMA: ¿Cómo anda usted?

SF: Contento en términos personales. He recorrido mucho Colombia, ya es la tercera vez, y estoy viendo cosas de las que seguro vamos a hablar ahora…

JMA: ¿Qué haría distinto en comparación con las dos campañas anteriores?

SF: Este es otro país. No se pueden comparar. En 2018 estuve muy cerca. En 2022 fue una lección muy dura de política. Lecciones aprendidas.

JMA: ¿Por ejemplo?

SF: Algo que me ha servido mucho es haber entrado al mundo digital. Yo no apreciaba las redes sociales. Pensaba que eso no iba conmigo porque soy profesor, matemático. Nosotros explicamos, demostramos, y eso toma tiempo. Pero dejé los prejuicios y decidí aprender otro lenguaje, otra cultura. Desde febrero del año pasado hasta hoy, entré a ese mundo.

JMA: ¿Y qué encontró ahí?

SF: Me ha servido para hablar distinto, para expresarme de otra manera. Me siento más suelto. Antes estaba siempre concentrado, con el ceño fruncido. Ahora me puedo reír, conectar con más personas, decir las cosas desde otra perspectiva.

JMA: Algunos decían que usted se quedaba dormido…

SF: No, yo no me quedaba dormido. Pero sí estaba demasiado rígido. Para mí ha sido un aprendizaje muy grande, aprendí a decir las cosas de otra forma, incluso a manejar la confrontación política de otra manera.

JMA: ¿Qué país está viendo en ese recorrido?

SF: Un país con rabia, resentimiento, amargura, frustración, tristeza. Una palabra que veo mucho es incertidumbre. Colombia no es así. Esa Colombia necesita un gobierno que la pueda sanar. Yo quiero encabezar ese gobierno. Para eso hemos construido esta carrera política durante tantos años.

JMA: ¿Qué tipo de gobierno plantea?

SF: Uno que convoque a la izquierda, al centro y a la derecha para hablar en términos políticos.

JMA: Le voy a decir algo que me dijeron en Medellín: “Sergio es íntegro, es ético, es inteligente… pero qué soberbia la que se gasta, qué vanidad. Es un tipo muy terco”. ¿Qué piensa de eso?

SF: He oído ese cuento: “el ego de Fajardo es el problema”. Yo creo en los principios. Creo que el primer paso para transformar nuestras sociedades es transformar la forma de hacer política. Y la ética no tiene que ser algo extraño para nosotros. No nos tiene que dar pena ser decentes ni respetar unas reglas. Los principios no se negocian.

JMA: ¿Prefiere perder a ganar haciendo trampa?

SF: Siempre lo he dicho. Prefiero perder a ganar haciendo trampa. En mi vida no ha habido, no hay ni habrá un Armando Benedetti. Y eso lo dijeron los mismos del pacto.

Fajardo asegura que el 2026 será uno de los años más difíciles para gobernar en Colombia, pero dice estar listo para asumir ese reto. Afirma que hoy se siente más preparado y más auténtico, y que la política no puede seguir construyéndose desde el resentimiento, sino desde el respeto.

