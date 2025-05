Si Gustavo Bolívar ganara la Presidencia, ¿qué haría diferente a Gustavo Petro?

Gustavo Bolívar habló con Noticias RCN sobre sus aspiraciones políticas, su salida del Departamento de Prosperidad Social y su relación con el presidente Gustavo Petro.

Noticias RCN: ¿Le puedo decir desde ya candidato?

No, todavía no.

Noticias RCN: ¿Qué le falta para eso?

Depende de las reglas del juego. Nosotros estamos creando un nuevo partido, que es el Pacto Histórico, que es una fusión de los partidos minoritarios que fuimos a la campaña en 2022. Si la regla del juego es que la candidata o el candidato se elija por medio de una consulta, ahí estaré. Me gustaría ser candidato, me gustaría ser presidente, pero si no hay consultas, si se va a elegir un candidato con bolígrafo, no le jalo.

Noticias RCN: El presidente lo regaña y usted dice que lo sigue amando…

Me parece triste que las personas que le hemos apostado a la decencia en la política, a la transparencia, no quepamos, nos hacen a un lado (…) entonces yo digo, estamos muy mal en Colombia, porque si somos el cambio y las personas decentes no cabemos, pues imagínese.

Si lo que vinimos fue a transformar la política, a cambiar las costumbres y cuando hemos sido coherentes con eso, no cabemos, entonces uno dice, qué hago acá.

Noticias RCN: Pero el que no permite que quepan es el presidente, ¿o no?

No, no tanto el presidente, sino todas las personas que estamos ahí y que lo rodean.

Noticias RCN: ¿No le parece triste reconocer que Petro ganó con la maquinaria?

En ningún lugar del mundo se logra, porque hay una clase política enquistada de décadas, ellos manejan la política local y territorial. Yo lo disculpo por meterse con esa clase política porque su fin es sacar unas reformas sociales.

Uno se puede poner de puritano a decir “yo voy solo”, y nunca llegó. Hora, hay que mirar cómo termina el Gobierno y con cuántas reformas termina en el bolsillo.

Noticias RCN: ¿Hoy el camino para la reforma laboral debería ser insistir en el Congreso de la República y dejar de lado la consulta popular?

Hay tres caminos ahorita. Uno, que me parece una manzana envenenada, y es que ahora a los congresistas sí les dio por discutir la reforma que hace dos meses sepultaron sin mirar, y lo hacen porque saben que los tiempos son muy cortos y que de aquí al 20 de junio no se va a lograr.

La segunda es volver a presentar la reforma, por la vía del Ejecutivo, o que el pueblo la presente, que la gente recoja las firmas, cinco o seis millones, y la presente a ver si el Congreso la vuelve a negar.

Noticias RCN: Si usted fuera presidente de Colombia, ¿qué haría diferente a lo que ha hecho Gustavo Petro?

Varias cosas… Yo prometí que no iba a salir a hablar mal de mi presidente, porque con él solo tengo agradecimientos, pero sí hay cosas que uno puede cambiar.

Primero me rodearía mejor, mi círculo cercano sería diferente.

Noticias RCN: Laura Sarabia, ¿no?

No.

Noticias RCN: ¿Armando Benedetti?

Los Benedetti son buenos allá en el Congreso (…) Me rodaría de personas probadamente decentes, porque en el computador de palacio hay más de 3.000 o 4.000 cargos, y si pones a una persona decente a manejar ese computador, va a encontrar personas decentes.

Además, no desperdiciaría tanto tiempo con un Congreso en contra. Los congresistas piden, eso no es que les nace, son negociantes de la política.

Noticias RCN: ¿Sería dialogante, con quiénes hablaría?

Yo soy radical contra la corrupción. Acá todo el mundo roba, todo el mundo tiene una agenda, todo el mundo tiene un negocio. Para hacer acuerdos no soy radical.

Noticias RCN: ¿Con los empresarios hablaría?

Primeramente, dese la campaña, porque yo soy empresario, sé lo que es ir a sobre girarse para pagar una nómina, sé las angustias de los empresarios.

Entonces cambiaría el tono, los convocaría a un acuerdo nacional, con el tejido empresarial e industrial de este país, para ver cómo sacamos adelante el país. Qué quieren y qué nos dan.

Noticias RCN: ¿Cómo es hoy su relación con las fuerzas militares y de Policía?

Yo siempre he sido muy amigo de los policías y militares. De hecho, mi papá trabajó en el Ejército más de 12 años.

Los policías a los que les dije cerdos acababan de violar a una niña en Popayán. Eran cuatro y la niña se suicidó. Yo como padre de una adolescente sentí mucha rabia y les dije así. Hoy volvería a decirles a policías que hagan lo mismo, cerdos.

Noticias RCN: ¿Lo vamos a ver en una campaña apalancada con la primera línea?

No, lo que pasó con la primera línea fue un estallido social, es como un globo que se va inflando. Yo lo que hice fue una vaki para recoger plata y comprarles unos cascos y unas gafas para que no les sacaran los ojos y no los mataran.

Noticias RCN: ¿Rechazaría los actos de violencia de parte de quienes protestas?

Siempre los he rechazado.

Noticias RCN: ¿Con quiénes no quisiera verse en una consulta?

Hay que hacer alianzas con el centro, con el santismo, que ha estado en este Gobierno…

Noticias RCN: ¿Le parece bien que Daniel Quintero esté en esa consulta?

Claro, él tendría que entrar porque quiere ser presidente.

Cuando se habla del frente amplio, es para que quepan todas las expresiones y ahí tendrían que caber. Si yo entro a esa consulta y me someto a las reglas de apoyar al que gane, pues tengo que hacerlo, es un sapo difícil, pero es parte del juego.

RELACIONADO Laura Sarabia rompe su silencio y habla de todo con Noticias RCN

Noticias RCN: ¿Del otro lado a quién ve fuerte?

Vicky Dávila es fuerte si logra el voto duro de Uribe, solo con opinión no se gana, porque quien le cuida los votos a ella en Piendamó, en Chigorodó, es en la Colombia profunda donde se roban las elecciones.

Germán Vargas es un estadista y un buen ejecutor, se sepultó con el coscorrón. Colombia no quiere que maltraten a la gente.

Noticias RCN: ¿Y Claudia López?

Claudia está en el peor de los mundos. Perdió los votos de la izquierda en su indecisión y nos ha dicho de todo. En la izquierda no la quieren y en la derecha no la aceptan porque dicen que es de izquierda.

Y en el centro está disputándose los votos con Fajardo. Si llegan juntos a primera vuelta se suicidan.

Noticias RCN: ¿Está entusado? ¿Le duele que el presidente le haya cortado la comunicación?

Ya me pasó la tusa, sí la tuve.

Ya me pasó porque he entregado todo por este movimiento y por él. He sido leal, buen amigo y que a uno lo reprendan en público, pues no le gusta.