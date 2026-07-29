Enviaron a la cárcel a tres profesores señalados de abusar de siete menores en Bogotá, Cesar y Meta

Tres docentes fueron enviados a la cárcel tras ser señalados de vulnerar la libertad, la integridad y la formación sexual de siete estudiantes en hechos ocurridos en Bogotá, el departamento del Cesar y el Meta.

Los casos, aunque ocurrieron en distintos momentos y lugares, tienen en común que, según las investigaciones, los procesados habrían aprovechado su condición de profesores para acercarse a las víctimas.

3 Desarrollo

4 ¿Qué ocurrió en el caso de Bogotá?

Uno de los procesos corresponde a hechos ocurridos en Bogotá entre los años 2019 y 2020.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, un docente habría sometido a uno de sus estudiantes a múltiples agresiones de carácter sexual durante ese periodo.

Por estos hechos fue judicializado y deberá responder ante la justicia por los delitos que le fueron imputados.

5 ¿Qué ocurrió en el departamento del Cesar?

El segundo caso se registró en el municipio de El Paso, Cesar, por hechos que habrían ocurrido entre febrero y marzo de 2026.

Según la investigación, el profesor habría aprovechado su posición de autoridad para acercarse en repetidas ocasiones a una de sus alumnas, una adolescente de 14 años.

La Fiscalía recopiló los elementos probatorios que permitieron llevar el caso ante un juez de control de garantías.

6 ¿Qué pasó en Villavicencio?

El tercer proceso judicial se desarrolla en Villavicencio, Meta.

Las autoridades señalan que el docente habría realizado conductas de naturaleza sexual contra cinco estudiantes menores de 14 años en hechos que, presuntamente, ocurrieron entre 2023 y marzo de 2026.

Las investigaciones permitieron vincularlo formalmente al proceso penal por estos hechos.

7 ¿Qué delitos les imputó la Fiscalía?

Fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) imputaron a los tres procesados, según su presunta responsabilidad individual, delitos como acto sexual violento agravado, acoso sexual, acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años agravados, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Ninguno de los investigados aceptó los cargos durante las audiencias.

8 ¿Cuál fue la decisión de los jueces?

Tras analizar las solicitudes presentadas por la Fiscalía, jueces de control de garantías ordenaron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los tres docentes mientras avanzan los procesos judiciales.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes, recordando que la denuncia oportuna es fundamental para avanzar en las investigaciones y sancionar a los responsables.