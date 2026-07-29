ONU Mujeres pone en marcha plan para reconocer el trabajo de mujeres con discapacidad y cuidadoras en Colombia

A través del proyecto «Cuidados No Remunerados, Discapacidad y Enfoque de Género Transformador», agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia impulsan el liderazgo territorial, la autonomía y la redistribución equitativa de las labores de cuidado que históricamente han recaído sobre las mujeres.

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE, cerca de tres millones de personas viven con discapacidad en el país, de las cuales más de la mitad son mujeres, muchas de las cuales requieren el acompañamiento continuo de sus familias para realizar actividades cotidianas.

A esta situación se suma una realidad apremiante: millones de personas dedican diariamente varias horas al trabajo no remunerado, una carga que aumenta considerablemente cuando se atiende a personas con discapacidad y que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.

Para hacer frente a esta problemática, ONU Mujeres, PNUD, Unicef y el UNFPA, con el respaldo del Global Disability Fund, desarrollaron una estrategia integral de dos frentes: la formación pedagógica de lideresas con discapacidad a nivel nacional y la implementación de un piloto comunitario de servicios de apoyo en Villavicencio.

Fortalecer el liderazgo de las mujeres con discapacidad

Desde 2023, la Red Nacional de Mujeres con Discapacidad conecta a lideresas de distintas regiones del país. En el marco del proyecto, se implementó el proceso pedagógico Formación a Formadoras, dirigido prioritariamente a integrantes de esta red. La iniciativa capacitó a más de 40 lideresas con discapacidad, brindándoles herramientas operativas para incidir activamente en la construcción de sistemas locales de cuidado y políticas públicas en sus territorios.

El barrio El Rubí, en Villavicencio, se ha caracterizado por acoger a víctimas del conflicto armado, entre ellas personas que adquirieron una discapacidad como consecuencia de la violencia. En este sector se desarrolló un piloto que inició con un diagnóstico territorial para conocer las necesidades de apoyo de la población, el tiempo destinado por quienes cuidan y la percepción de autonomía de los participantes.

RELACIONADO Mauricio Gaona es designado embajador de Colombia ante la ONU para el Gobierno de De la Espriella

A partir de este diagnóstico, una escuela comunitaria fortaleció los conocimientos de más de 70 personas (34 de ellas mujeres con discapacidad y sus cuidadoras) en temas de derechos, sistemas de cuidado e incidencia social. La intervención concluyó con la entrega de una canasta de servicios a 32 personas con discapacidad (25 mujeres y 7 hombres), orientada a potenciar su vida independiente y reducir la carga de cuidado no remunerado.

El piloto contó con el apoyo del Gobierno de Canadá, en alianza con la Alcaldía de Villavicencio y la Uniminuto (Rectoría Oriente). Al respecto, María Inés Salamanca Vidak, representante país de ONU Mujeres en Colombia, destacó:

“Acompañamos a Villavicencio en dar un paso concreto para que el cuidado y el apoyo a personas con discapacidad sea reconocido como derecho y como responsabilidad compartida, y no como una labor silenciosa que históricamente ha estado sobre las mujeres”.

Hacia un modelo sostenible de igualdad

De acuerdo con las agencias de la ONU, este proyecto constituye un avance decisivo hacia un modelo social en el que el cuidado sea reconocido como un bien público esencial y un eje para el desarrollo de economías más prósperas y equitativas.

Esto con el fin de que los derechos de las mujeres con discapacidad y de quienes ejercen labores de cuidado continúen en el centro de las agendas de igualdad en todo el país.