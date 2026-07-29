Aeropuerto de Popayán retoma operaciones tras control de ceniza del volcán Puracé
La Aerocivil advirtió que, en caso de nuevas variaciones atmosféricas o dispersión de ceniza, se adoptarán de inmediato medidas preventivas.
Noticias RCN
04:40 p. m.
La Aeronáutica Civil confirmó la reapertura del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, luego de que las condiciones de visibilidad y seguridad mejoraran tras la emisión de ceniza del volcán Puracé.
Desde las 07:45 de la mañana de este 29 de julio, las operaciones aéreas fueron normalizadas bajo estrictas medidas de vigilancia.
Evaluaciones técnicas y coordinación institucional
De acuerdo con el comunicado oficial, las inspecciones meteorológicas y técnicas realizadas en pista permitieron constatar la mejora en las condiciones de seguridad operacional.
La Aerocivil destacó que mantiene coordinación permanente con el Servicio Geológico Colombiano y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para monitorear la evolución de la actividad volcánica.
Vigilancia continua y llamado a pasajeros
La entidad advirtió que, en caso de nuevas variaciones atmosféricas o dispersión de ceniza, se adoptarán de inmediato medidas preventivas para proteger la seguridad de las aeronaves.
Además, reiteró el llamado a los pasajeros con itinerarios desde o hacia Popayán, Cali y zonas aledañas a consultar oportunamente con sus aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos.