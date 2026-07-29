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Aeropuerto de Popayán retoma operaciones tras control de ceniza del volcán Puracé

La Aerocivil advirtió que, en caso de nuevas variaciones atmosféricas o dispersión de ceniza, se adoptarán de inmediato medidas preventivas.

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Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
04:40 p. m.
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La Aeronáutica Civil confirmó la reapertura del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, luego de que las condiciones de visibilidad y seguridad mejoraran tras la emisión de ceniza del volcán Puracé.

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Desde las 07:45 de la mañana de este 29 de julio, las operaciones aéreas fueron normalizadas bajo estrictas medidas de vigilancia.

Evaluaciones técnicas y coordinación institucional

De acuerdo con el comunicado oficial, las inspecciones meteorológicas y técnicas realizadas en pista permitieron constatar la mejora en las condiciones de seguridad operacional.

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La Aerocivil destacó que mantiene coordinación permanente con el Servicio Geológico Colombiano y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para monitorear la evolución de la actividad volcánica.

Vigilancia continua y llamado a pasajeros

La entidad advirtió que, en caso de nuevas variaciones atmosféricas o dispersión de ceniza, se adoptarán de inmediato medidas preventivas para proteger la seguridad de las aeronaves.

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Además, reiteró el llamado a los pasajeros con itinerarios desde o hacia Popayán, Cali y zonas aledañas a consultar oportunamente con sus aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos.

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