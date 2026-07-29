Aeropuerto de Popayán retoma operaciones tras control de ceniza del volcán Puracé

La Aeronáutica Civil confirmó la reapertura del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, luego de que las condiciones de visibilidad y seguridad mejoraran tras la emisión de ceniza del volcán Puracé.

Desde las 07:45 de la mañana de este 29 de julio, las operaciones aéreas fueron normalizadas bajo estrictas medidas de vigilancia.

Evaluaciones técnicas y coordinación institucional

De acuerdo con el comunicado oficial, las inspecciones meteorológicas y técnicas realizadas en pista permitieron constatar la mejora en las condiciones de seguridad operacional.

La Aerocivil destacó que mantiene coordinación permanente con el Servicio Geológico Colombiano y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para monitorear la evolución de la actividad volcánica.

Vigilancia continua y llamado a pasajeros

La entidad advirtió que, en caso de nuevas variaciones atmosféricas o dispersión de ceniza, se adoptarán de inmediato medidas preventivas para proteger la seguridad de las aeronaves.

RELACIONADO Cámara aprueba traslado a Cali para posesión de Abelardo de la Espriella

Además, reiteró el llamado a los pasajeros con itinerarios desde o hacia Popayán, Cali y zonas aledañas a consultar oportunamente con sus aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos.