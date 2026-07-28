Estrella de la música fue asesinada a tiros en México: ¿qué se sabe?

En México hay conmoción debido a que un reconocido productor fue asesinado a tiros.

Darcy Zatarain, que también se destacó como guitarrista, arreglista y era oriundo de Mazatlán, Sinaloa, fue atacado en la madrugada del 23 de julio de 2026.

Tras quedar herido, este hombre, que trabajaba con Roberto Junior y Su Bandeño, fue trasladado a un centro médico cercano, pero, a raíz de las heridas que sufrió, falleció a las pocas horas.

La muerte de Darcy Zatarain fue confirmada a través de las redes sociales del grupo musical que cuenta con más de 210.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

¿Qué se sabe del asesinato de Darcy Zatarain, reconocido productor de México?

Las autoridades han expuesto que Darcy Zatarain se encontraba en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, cuando fue baleado.

Cerca de las 3:00 de la mañana, el productor estaba al frente de una vivienda junto a otras personas y, según lo que se ha conocido, unos hombres motorizados llegaron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra.

Fue así como, aparte del productor de Roberto Junior y su Bandeño, dos personas más fallecieron en el lugar.

En Roberto Junior y su Bandeño se lamentó la muerte de Darcy Zatarain, su productor

"No tengo palabras, se nos fue un enorme guerrero. No tengo palabras para esta desgracia que nos tiene profundamente tristes. Siempre vas a vivir en mi corazón y en el de todos los que te conocimos, mi Darcy Zatarain", se comenzó expresando en la cuenta de Instagram de la agrupación.

"Un corazón lleno de sueños y metas que teníamos por cumplir, jamás podrá ser reemplazado. Eres, fuiste y serás un súper elemento en todos los sentidos. El bandeño número uno se nos adelantó con la camisa bien tatuada", se concluyó.