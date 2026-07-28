Movistar Arena dejaría de llamarse así: este sería su nuevo nombre

Uno de los escenarios más relevantes, como lo es el Movistar Arena, estaría a punto de dar un giro comercial de gran magnitud. De acuerdo con una primicia revelada por el portal económico Valora Analitik, el icónico Movistar Arena de Bogotá cambiaría de nombre para pasar a denominarse Tigo Arena.

La movida respondería al interés del operador de telecomunicaciones Tigo por asumir los naming rights (derechos de denominación) del recinto.

Esta transacción marca el fin de una era para el coliseo capitalino, que ha llevado el sello de Movistar desde su reinauguración e integración comercial en 2018. De concretarse el acuerdo, el venue no solo transformaría su identidad visual y de marca, sino que reconfiguraría la estrategia comercial de los eventos masivos en el país.

La razón del cambio de nombre de este venue

El eventual cambio de patrocinador responde a los fuertes movimientos y reestructuraciones que atraviesa el sector de las telecomunicaciones en Colombia. La progresiva consolidación operacional y las adquisiciones corporativas entre los gigantes del sector han abierto la puerta para que Tigo (propiedad del grupo Millicom) busque tomar el control de la vitrina publicitaria más cotizada de la capital.

Con este acuerdo, la compañía busca potenciar su estrategia de fidelización de clientes. El objetivo principal apunta a ofrecer beneficios exclusivos para sus usuarios, tales como preventas prioritarias para conciertos, experiencias VIP dentro del recinto y descuentos en boletería, trasladando la pugna por la captura de clientes al terreno del entretenimiento.

El interés de las marcas por apoderarse del nombre del centro de eventos no es casualidad. Durante el 2025, el recinto albergó cerca del 80 % de los espectáculos masivos y conciertos internacionales que tuvieron lugar en Bogotá, consolidándose como el centro neurálgico de la música en vivo en el país.

Las proyecciones para este año apuntan a consolidar un ciclo récord en asistencia e ingresos, con una cartelera confirmada de más de 170 eventos entre shows públicos y actividades corporativas privadas, esperando convocar a más de un millón de asistentes.

De cerrar de forma favorable las negociaciones comerciales en las próximas semanas, la capital colombiana dará la bienvenida a la era del Tigo Arena, un hito corporativo que redefinirá el patrocinio cultural y la competencia publicitaria en el epicentro de los grandes espectáculos.