Este será el lugar donde se posesionará Abelardo de la Espriella: todos los detalles

A menos de dos semanas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el próximo siete de agosto, se conocen nuevos detalles de su agenda.

La posesión ante el Congreso, por ejemplo, será a las 10:00 a. m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Y ese mismo día, sobre las 2:00 p. m., se tiene previsto el reconocimiento de las tropas ante las Fuerzas Militares, en el Cantón Militar Pichincha.

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Ya hay fecha para el primer consejo de seguridad del Gobierno de De la Espriella:

También se conoció que el primer consejo de seguridad de De la Espriella como presidente de Colombia se realizará al día siguiente al de la posesión; es decir, el sábado 8 de agosto.

El cuerpo consultivo y de toma de decisiones en materia de prevención y reacción se realizará en la sede principal de la Tercera Brigada del Ejército, ubicada también en la capital del departamento del Valle del Cauca.

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Alcalde de Cali celebró la decisión de trasladar la posesión presidencial a su ciudad:

La decisión se da a conocer luego de que el presidente saliente, Gustavo Petro, se negara a aceptar que De la Espriella se posesionara en una guarnición militar, en lugar del Capitolio.

Aunque De la Espriella vendió la idea como una forma de “rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados”, Petro decidió cerrarle la puerta de manera tajante el pasado viernes, 24 de julio:

“No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo en que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”.

E insistió: “Ni el Ejército, ni la Armada, ni la Policía Nacional bajo mis órdenes. Hasta el último segundo que sea presidente y su comandante supremo, no deben alistar ni una sola silla o espacio de instalación militar, es mi orden”.

Sin embargo, el alcalde de Cali celebró el desenlace de este asunto y, en diálogo con ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN, dijo que sería un grandísimo honor para la región que, en sus palabras, ha sido olvidada durante el Gobierno en curso.