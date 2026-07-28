"Tenía antecedentes": familia del joven asesinado por un presunto habitante de calle en Bogotá reveló detalles

El asesinato de Joan David Gómez, un joven de 21 años, ocurrido el pasado sábado en inmediaciones de la estación Héroes de Transmilenio, continúa dejando más preguntas que respuestas.

Un día después de conocerse el caso, Noticias RCN habló con su familia en el municipio de Soacha, donde sus seres queridos relataron cómo era el joven, qué hacía en el momento del ataque y cómo enfrentan el profundo dolor que dejó su muerte.

Su hermana, Eliana, también se refirió a la persona capturada por este caso y aseguró que, según las investigaciones que ellos conocen, no se trataría de un habitante de calle.

¿Quién era el joven asesinado por un presunto habitante de calle afuera de Héroes?

Según contó su hermana, Joan David estudiaba desde hacía aproximadamente seis meses en una academia ubicada en el sector de Héroes.

Allí se preparaba en locución y actuación de doblaje, una profesión que, según su familia, había encontrado como un propósito para su vida.

Él estaba estudiando locución, actuación de doblaje. Solo llevaba como seis meses estudiando. Esa fue una promesa que Dios le dio para sanar su corazón, porque en el colegio no se sentía útil, no sentía que tenía un propósito. Nosotros orábamos mucho para que Dios le mostrara un camino.

Su familia asegura que el joven era alegre, le gustaba hacer imitaciones y soñaba con trabajar en el mundo del doblaje.

¿Cómo fue el ataque que le ocasionó la muerte?

De acuerdo con el relato de su hermana, Joan David acababa de salir de estudiar y se dirigía hacia la estación de Transmilenio para regresar a su casa. Antes de emprender el camino, envió un mensaje a sus padres.

Su último mensajito fue para mi papito y mi mamita. Les dijo: 'Ya nos vemos, con el favor de Dios. Te amo'

Según explicó, antes de ingresar al sistema de transporte fue interceptado por el hombre que, presuntamente, intentó robarlo.

Esa persona se cruza con él y hubo un intento de robo. Su reacción fue sacar un puñal y atentar contra el corazón de mi hermano.

¿Qué dice la familia sobre el presunto habitante de calle?

Aunque inicialmente las autoridades informaron que el capturado sería, al parecer, un habitante de calle, la familia asegura que la información que ha conocido apunta a otra versión.

Yo quiero desmentir eso, porque no era un habitante de calle. Esa persona, después de investigaciones, tenía muchas anotaciones. Ya tenía una vida criminal y estaba libre.

Las autoridades continúan adelantando el proceso judicial para esclarecer completamente lo ocurrido.

¿Cuáles eran los planes del joven para su vida?

Entre lágrimas, su hermana recordó que Joan David esperaba con ilusión los próximos días en su academia.

Contó que la siguiente semana asistirían reconocidos actores de doblaje y que él veía ese encuentro como una oportunidad para abrirse camino profesionalmente.

La próxima semana iban a venir los imitadores de Goku. Él los estaba esperando porque quería tener esa entrevista; pensaba que podía ser la oportunidad para que lo contrataran. Él quería trabajar el próximo año y ayudarnos a tener una mejor calidad de vida.

También recordó que disfrutaba imitar personajes y figuras públicas.

Él imitaba a Santos, a Petro, a Uribe, a Diomedes Díaz. Siempre hacía reír a quienes estaban con él.

Finalmente, más allá del dolor por la pérdida, la familia de Joan David espera que su muerte no quede en la impunidad.

Su hermana aseguró que desea que este caso sirva para evitar que otras familias vivan una tragedia similar.