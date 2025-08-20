CANAL RCN
Colombia

'Epa Colombia' salió de la cárcel El Buen Pastor: ¿Por qué la trasladaron de penitenciaría?

El Inpec confirmó que Daneidy Barrera Rojas fue trasladada del centro de reclusión para mujeres en el que se encontraba en Bogotá.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
02:46 p. m.
En las últimas horas fue confirmado el traslado de centro de reclusión de Daneidy Barrera, la influencer conocida como 'Epa Colombia' que llevaba varios meses cumpliendo su condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

De acuerdo con la información entregada por el Inpec, la empresaria fue trasladada a la Guarnición Militar de Carabineros en horas de la mañana de este miércoles 20 de agosto.

Después de varias denuncias por su estado físico y de salud, la defensa solicitó formalmente su traslado por temas relacionados con su seguridad.

¿Dónde está presa ahora 'Epa Colombia'?

La defensa de 'Epa Colombia' radicó la solicitud de traslado por las condiciones en las que se encontraría su apoderada dentro de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

En las entrevistas que la influencer dio hace unos meses era notorio su deterioro físico, en ese momento aseguraba haber bajado al menos siete kilos de peso. Sin embargo, el motivo de su traslado tendría que ver con un tema de seguridad, así lo confirmó el Inpec:

Motivo del traslado: centro de reclusión que ofrezca mejores condiciones de seguridad.

La ficha de traslado indica que 'pa Colombia' permanecerá cumpliendo su condena privada de la libertad en la Guarnición Militar de Carabineros donde estuvo el exsenador Samuel Moreno y donde permanece la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

¿Cuánto tiempo lleva 'Epa Colombia' en la cárcel?

La influencer fue capturada por el CTI de la Fiscalía el 27 de enero de 2025, en su empresa, por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

En un documento de 23 páginas, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Daneidy Barrera Rojas, fijada en cinco años y dos meses de prisión; con una multa de 492,24 salarios mínimos legales mensuales y la inhabilidad para ejercer cargos públicos y funciones como influenciadora durante el mismo tiempo.

A tan solo una semana de cumplir ocho meses privada de la libertad, 'Epa Colombia' fue trasladada de la cárcel de mujeres El Buen Pastor a una guarnición militar por presuntos riesgos en su seguridad.

