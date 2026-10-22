"Es muy probable que sean ingresados a la lista Clinton", experto tras decisión de EE.UU. de revocar la visa a 21 colombianos

Estados Unidos revocó la visa de 21 colombianos, en medio de una campaña de ese país contra la corrupción y el narcotráfico. Figuran, entre otros, el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el condenado exalcalde de Envigado, José Ignacio Mesa y congresistas y excongresistas, como Wadith Manzur, Karen Manrique, Julio Elías Chagüi y Liliana Bitar. La medida también incluye a sus familiares.

El abogado experto en derecho internacional, Juan Carlos Portilla, explicó los alcances de la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Qué significa esta medida? ¿Podrían ingresar a la Lista Clinton?

Portilla explicó que el retiro del visado hace parte de una política internacional que hace el gobierno de Estados Unidos contra el narcotráfico y la corrupción. Afirmó que es probable que estas personas sean ingresadas en la Lista Clinton.,

"El retirado del visado es el primer paso en una política integral que sigue el Gobierno de los Estados Unidos contra personas que presuntamente tienen compromisos no solo con la corrupción, sino también con el lavado de dinero y puede ser que estas personas terminen en la lista Clinton".

Indicó que esta es una señal de que el presidente Abelardo de la Espriella está trabajando de la mano con Washington y los otros países de la región bajo el Escudo de las Américas.

¿Por qué Estados Unidos solamente revela siete nombres?

El experto señala que la revelación gradual de los nombres respondería a una estrategia escalonada para informar a la opinión pública.

"Esta es una noticia que tiene un impacto grandísimo en Colombia (...) es muy probable que otros mandatarios locales puedan estar en esta lista hacia el futuro de las sanciones de los Estados Unidos, no solo en temas de visas, sino también en la Lista Clinton".

¿La Fiscalía General de la Nación podría tomar la información que tiene Estados Unidos y utilizarla para abrir formalmente otra investigación contra esas personas?

"Debería ser así porque la corrupción y el narcotráfico son delitos transnacionales porque transcienden las fronteras y un delito también transnacional es el lavado de activos producto de los dineros criminales, o de la corrupción, o del narcotráfico (...) Toda investigación de las autoridades frente al crimen organizado transnacional, que incluye la corrupción, debe ser también transnacional", señaló.

Además sugirió que entidades como la UIAF colombiana y la FinCEN del Tesoro de Estados Unidos deberían intercambiar información financiera a través del Grupo Egmont sobre presuntos movimientos bancarios sospechosos.