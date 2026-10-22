VIDEO | Violento enfrentamiento entre indígenas y Policía en Barranquilla

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos de tensión que vivieron varios transeúntes en Barranquilla durante un enfrentamiento entre integrantes de la Policía Nacional y miembros de una comunidad indígena.

Según la información conocida hasta el momento, los hechos ocurrieron durante un operativo en el que participaron uniformados de la Policía, representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras autoridades locales. La intervención se habría realizado tras varias denuncias de residentes del sector de Miramar.

Las quejas estaban relacionadas con la presunta utilización de menores de edad para ejercer la mendicidad en las calles, especialmente en los semáforos, donde se solicita dinero a los conductores y peatones.

De acuerdo con los reportes, las autoridades llegaron a la calle 100 con carrera 46 para verificar la situación y adelantar acciones de protección para los niños. Sin embargo, el procedimiento terminó en un enfrentamiento entre uniformados y algunas personas de la comunidad.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a varios policías forcejeando con mujeres indígenas. Según las versiones que circulan sobre lo ocurrido, algunas de ellas se habrían resistido al procedimiento. Durante la grabación, varios ciudadanos piden a los uniformados tener precaución para evitar que los menores resulten afectados.

Pronunciamiento de la Alcaldía de Barranquilla

Tras la difusión de los videos, la Alcaldía de Barranquilla publicó un registro del operativo y explicó que la intervención buscaba proteger los derechos de los niños y prevenir posibles casos de explotación y trabajo infantil.

“En Barranquilla, proteger los derechos de nuestros niños es una prioridad”, señaló la administración distrital al informar que en el procedimiento participaron entidades como el ICBF, la Comisaría de Familia, la Policía Nacional, la Policía de Infancia y Adolescencia, Migración Colombia y el Ministerio Público.

La Alcaldía también indicó que la intervención se llevó a cabo después de varias jornadas de atención y sensibilización con la comunidad, durante las cuales, según explicó, se tuvieron en cuenta sus costumbres y particularidades, además de las denuncias presentadas por los ciudadanos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar entregar dinero cuando existan indicios de que los menores están siendo utilizados para ejercer la mendicidad, con el propósito de contribuir a la protección de sus derechos.