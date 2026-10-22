Gerente de EPM reveló delicado déficit financiero de Afinia tras graves denuncias del alcalde de Medellín

El gerente general de EPM, John Maya, confirmó que la empresa pública pierde anualmente $1,5 billones por la compleja situación financiera de su filial Afinia, en la costa Caribe.

La revelación se da tras la denuncia pública del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien responsabilizó a la administración de Daniel Quintero de la crisis financiera que enfrenta el sector.

"La grave situación de Afinia no aguanta más. EPM pierde al año $1,5 billones de pesos por culpa de los corruptos del gobierno anterior (…) EPM está sosteniendo el sistema energético de Colombia. De no hacerlo, no solamente se apagaría la costa sino el país", escribió Gutiérrez en su cuenta de X.

El alcalde vinculó esta situación con presuntos casos de corrupción que investiga la Fiscalía sobre la administración pasada.

La razón del grave déficit financiero de Afinia

El gerente de EPM explicó que estas pérdidas corresponden a recursos que la casa matriz debe inyectar constantemente para mantener operativa a Afinia.

La energía que tiene que comprar la vende, pero el recaudo que hace es deficitario, no es el 100%.

El déficit operacional de Afinia se debe principalmente a dos factores críticos: pérdidas técnicas del 29% (cuando el promedio nacional es 15%) y un recaudo de apenas 83%, pese a haber mejorado.

"Hay sectores donde las pérdidas están en un 40% y el recaudo en un 60%", precisó el gerente, dimensionando la gravedad del problema.

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¿Cómo enfrentar la crisis financiera de Afinia y la EPM?

Ante esta crisis, EPM gestiona soluciones con el Gobierno Nacional. Maya confirmó que el presidente de la República se comprometió a entregar recursos para buscar una solución estructural para el mercado del Caribe, que representa el 30% de la demanda energética nacional.

Como alternativa principal, la empresa propone masificar los medidores prepago.

"La prepago permite que una porción del ingreso diario se destine a energía, aliviando la condición de informalidad y evitando desconexiones", explicó el gerente.

Sin embargo, esta solución requiere grandes capitales que dependen de una eventual ley de emergencia económica.

Esto ya no aguanta más, ni Air-e ni Afinia. Es imposible seguirlo sosteniendo con ese orden de capital que se necesita mensualmente".

La viabilidad futura de Afinia dependerá de aumentar el recaudo al 95-96% y reducir las pérdidas al promedio nacional del 15%.