Findeter: Pruebas y chats reveladores. ¿Apoyos legislativos por contratos?

Una grave denuncia penal, ya en poder de la Fiscalía , expone un aparente carrusel de favores políticos que salpica a la senadora Berenice Bedoya, exministros del Gobierno y directivos de Findeter.

Documentos y chats revelarían cómo, supuestamente, se canjearon apoyos clave para las reformas en el Congreso por millonarias obras en Antioquia.

El millonario contrato en Yarumal y el rol de Findeter

El epicentro de este presunto acuerdo irregular gira en torno a un proyecto de infraestructura clave: la construcción de la línea de aducción Santa Juana del acueducto en Yarumal, Antioquia. Según una denuncia penal de 22 páginas presentada por Camilo Enciso, exsecretario de transparencia, la senadora Berenice Bedoya habría gestionado ante el Gobierno el respaldo a esta obra, valorada en cerca de 10.000 millones de pesos.

Las investigaciones señalan que, en medio del avance de las reformas estructurales del presidente Gustavo Petro en 2024, Bedoya habría pactado con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. A cambio de su voto favorable, especialmente en la reforma pensional aprobada en abril de ese año, se habría garantizado la adjudicación del proyecto a través de Findeter.

Pruebas y chats reveladores: ¿qué sabía la senadora?

El documento entregado a la Fiscalía no solo se basa en testimonios, sino que incluye capturas de pantalla aportadas por Sergio Mesa, exasesor de la congresista. En estas conversaciones de WhatsApp, Bedoya presuntamente informaba sobre el proceso de adjudicación semanas antes de que se hiciera público, mencionando contactos internos guardados como "Liliana María Findeter".

El 3 de mayo de 2024, la entidad adjudicó el contrato por 9.533 millones de pesos. Curiosamente, días después aparecieron pancartas en Yarumal agradeciendo la "gestión" de la senadora. Según la denuncia, esta información privilegiada probaría un interés indebido en la celebración de contratos y un seguimiento minucioso, casi de control, sobre decisiones netamente contractuales.

Nepotismo en el Gobierno: los familiares de Berenice Bedoya

Además de las obras de infraestructura, la denuncia destapa un presunto caso de nepotismo múltiple. Para asegurar el apoyo de la congresista a reformas controversiales como la de la salud y la laboral, el Gobierno habría entregado cuotas burocráticas a su círculo más íntimo.

Entre los presuntos beneficiados, cuyos nombramientos coinciden estratégicamente con fechas de votación y presentación de ponencias en el Congreso, se encuentran:

Johan Steven Londoño (Yerno): Postulado inicialmente como gerente y luego nombrado subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación.

Postulado inicialmente como gerente y luego nombrado subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación. María Alejandra Torres (Nuera): Contratada por el Fondo de Adaptación para la supervisión de proyectos en La Mojana.

Contratada por el Fondo de Adaptación para la supervisión de proyectos en La Mojana. Julián David Bedoya y Jessica Valeria Casas (Hijos): Ambos firmaron millonarios contratos de prestación de servicios con el Ministerio del Interior bajo la gestión de Armando Benedetti a finales de 2025.

¿Un escándalo mayor que el de la UNGRD?

Las acusaciones configuran posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. Al ser consultada por Noticias RCN, la senadora Berenice Bedoya negó las acusaciones, calificándolas de una estrategia para perjudicar su campaña y afirmando que se defenderá ante la justicia. Por su parte, el exministro Luis Fernando Velasco y representantes de Findeter desestimaron los señalamientos, asegurando que los procesos se realizaron bajo la ley.

Sin embargo, para Camilo Enciso, quien instauró la denuncia penal, la situación es crítica:

La corrupción en los procesos contractuales de Findeter es descomunal

Advirtió a Noticias RCN, llegando a catalogar este presunto esquema como un modelo idéntico, pero "20 veces más grande que el de la UNGRD", debido a los billones de pesos que maneja la entidad.