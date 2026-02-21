Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 21 de febrero de 2026

Cuando el fin de semana toma ritmo, también aparece ese momento que muchos esperan con curiosidad: revisar si la suerte decidió acompañarlos.

El Super Astro Luna de este 21 de febrero de 2026 volvió a convertirse en un tema de conversación entre quienes siguen de cerca este sorteo y mantienen viva la costumbre de elegir sus cifras favoritas.

Entre planes nocturnos, reuniones familiares o simplemente al terminar la jornada, miles de apostadores revisan sus tiquetes para comprobar la combinación ganadora. Algunos confían en números que repiten desde hace años, otros se dejan guiar por fechas especiales o por el signo con el que sienten mayor afinidad. Así, cada sorteo se convierte en una nueva historia.

¿A quiénes les sonrió la suerte en el sorteo del Super Astro Luna de este 21 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí.

Resultado del Super Astro Luna hoy 21 de febrero de 2026

En esta ocasión, el sorteo se realizó a las 10:42 de la noche y las personas afortunadas fueron las que atinaron la siguiente combinación:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Una vez revelada la combinación, comenzó el momento clave: revisar con calma cada cifra y confirmar si hubo coincidencias. Para algunos fue una noche de celebración y para otros la oportunidad de seguir intentando en el próximo sorteo.

El formato del Super Astro Luna —un número de cuatro dígitos acompañado por uno o los doce signos del zodiaco— permite que cada jugada tenga un componente personal. Esa sencillez, sumada a la posibilidad de diferentes premios según el nivel de acierto, ha consolidado su popularidad en distintas regiones del país.

¿Cuándo se vuelve a sortear el Super Astro Luna?

El próximo sorteo del Super Astro Luna será el domingo 22 de febrero, a las 8:30 de la noche.

En ese orden de ideas, una vez sea revelada la combinación de manera oficial, usted podrá consultar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.