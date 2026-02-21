CANAL RCN
¿Cuál fue el secreto del éxito tras Willie Colón? Responde Julio Correal

La carrera del neoyorquino tomó impulso con el boom de la salsa en las décadas de los 70 y 80.

febrero 21 de 2026
09:19 p. m.
La industria musical despidió este sábado, 21 de febrero, a un grande. 'El Malo del Bronx', Willie Colón, falleció en un hospital de Nueva York, rodeado de su familia, en horas de la mañana.

Intérprete de éxitos como ‘El Gran Varón’, ‘Talento de televisión’ e ‘Idilio’, deja un gran legado en la industria, que vio su carrera despegar en la década de los 60 y lo despide tras vender millones de discos y ganar el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2004.

Julio Correal, integrante de la mesa de trabajo de La FM Plus, habló sobre el secreto de su éxito en Noticias RCN. “La verdad es que Willie Colón trascendió porque nació con el movimiento; fue un gran activista de la salsa. Junto con él llegaron muchas estrellas de la salsa que hicieron orquestas maravillosas y proyectaron el género en el mundo entero. Nació la salsa con Willie Colón”, recordó.

Su carrera alcanzó otro nivel en La Fania:

Su gran talento lo llevó a firmar contrato con La Fania Records en 1965 y lanzar su primer álbum, ‘El Malo’, en 1967. Estando en la discográfica de las grandes estrellas de la salsa conoció a grandes como Celia Cruz y Cheo Feliciano.

“Entre sus hitos”, destaca Correal, “está su trabajo con Rubén Blades, con Héctor Lavoe; canciones que trascendieron a través de las generaciones, como ‘Pedro Navaja’, ‘Juanito Alimaña’, ‘Plástico’. El hito más importante de Willie Colón es toda esta música que nos entregó”.

El legado de un grande:

De herencia puertorriqueña, Colón deja la vara en alto y un reto para las nuevas generaciones de la salsa. De acuerdo con Correal: “El legado que deja es seguro que muchos artistas querrán seguirlo. Hay muchas estrellas de la salsa vigentes, hoy en día, que la están rompiendo. Ahí está el Grupo Niche, ahí está Marc Anthony; pero lo importante es haber dejado esa huella trascendental dentro del mundo de la salsa”.

Para lograrlo, “las nuevas generaciones deben tomar este ejemplo de trabajo, de buenas canciones. Willie trabajó hasta el final de sus días, le encantaba subirse a la tarima. Era un hombre muy disciplinado y ese debe ser un ejemplo para las nuevas generaciones que tienen la responsabilidad de continuar el movimiento de la salsa con el mismo apogeo”.

