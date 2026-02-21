CANAL RCN
Deportes

¿El Puskás será de un colombiano? Impresionante GOLAZO de chilena desde el borde del área

El gol lo hizo Alejandro Piedrahita, del CSKA Sofía, y le está dando la vuelta al mundo.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
08:32 p. m.
Este sábado 21 de febrero de 2026, un colombiano fue protagonista en la Liga de Bulgaria y anotó un golazo que le está dando la vuelta al mundo.

Se trata de Alejandro Piedrahita, que en el Fútbol Profesional Colombiano ha jugado en el Deportivo Pereira y actualmente milita en el CSKA Sofía.

En condición de local, el CSKA Sofía se midió vs. el Slavia Sofía, por la fecha 22 de la Liga de Bulgaria, y Piedrahita fue suplente.

Sin embargo, ingresó al terreno de juego en el minuto 62 y, posteriormente, 20 minutos más tarde, le dio la victoria a su club con una acrobacia de fantasía.

VIDEO: este fue el golazo de Alejandro Piedrahita que podría ser tenido en cuenta en el Premio Puskás

Sobre el minuto 80 del partido entre el CSKA Sofía y el Slavia Sofía, Alejandro Piedrahita comandó un ataque, realizó una pared con uno de sus compañeros y, finalmente, utilizó el recurso de una chilena para enviar el balón al fondo de la red.

El colombiano realizó la impresionante acrobacia desde el borde del área y dejó sin reacción al arquero rival.

Con ese gol, el CSKA Sofía llegó a 40 puntos en la Liga de Bulgaria y aún sueña con alcanzar al Levski Sofía, que es el líder con 50 unidades.

Vea el golazo aquí:

Así ha sido la carrera de Alejandro Piedrahita, el colombiano que anotó el golazo que pide Puskás

Alejandro Piedrahita juega como extremo o volante y debutó como profesional en el 2020.

A lo largo de su carrera, ha defendido la camiseta de los siguientes clubes:

  • Deportivo Pereira (2020-2023 y 2024).
  • Banfield (2023).
  • Gimnasia y Esgrima de La Plata (2025).
  • CSKA Sofía (2026).

Además, las estadísticas indican que Alejandro Piedrahita ha disputado 137 partidos y que ha anotado 11 goles.

 

 

