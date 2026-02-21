CANAL RCN
Colombia Video

Panadero colombiano que realizó labores humanitarias en Ucrania se encuentra ayudando a los damnificados en Córdoba

Estando en Córdoba consiguió un vehículo en el que puede transportar cientos de dólares en donaciones y llegar a las poblaciones más afectadas.

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
05:20 p. m.
En Córdoba se encuentra el panadero colombiano Manuel Betancourt, conocido en redes sociales como el héroe del pan, ayudando a los damnificados por las lluvias de finales de las últimas semanas.

Al departamento de la costa Caribe llegó gracias a un grupo de jóvenes empresarios de Montería que han estado ayudando a las familias que lo perdieron todo por cuenta de las inundaciones, que golpearon a 27 de sus 30 municipios.

Desde su panadería, en los Estados Unidos, impulsa causas, como ayudar a los damnificados en Córdoba, a quienes ha llevado, incluso, pasteles para celebrar su cumpleaños, en medio de la tragedia. Una salida a tanto dolor.

Nivel del agua empieza a descender en Montería: zonas rurales de Córdoba siguen bajo alerta roja
Nivel del agua empieza a descender en Montería: zonas rurales de Córdoba siguen bajo alerta roja

El héroe del pan estuvo en Ucrania antes de regresar a su natal Colombia:

El héroe del pan pasó por Ucrania —que se encuentra sumida en una guerra con Rusia desde hace cuatro años— antes de regresar a su natal Colombia, en la que ocho de 32 departamentos han sufrido las consecuencias de un frente frío que viaja desde el norte del continente.

“Si he viajado a Ucrania a ayudar a panaderos y panaderías en un país que está en guerra, ¿cómo no hacerlo por Colombia, por mi país?”, se preguntó.

En su maleta, junto a una voluntad inquebrantable, trajo cientos de dólares en donaciones. Según Daniela García, empresaria involucrada en la campaña, “vino con muchas ayudas. Además, trajo el carro que se necesitaba para poder llegar hasta allá; entonces, estamos muy contentas y felices de poder ir hoy a las veredas más afectadas”.

Cruz Roja ha entregado 134 toneladas de asistencia humanitaria durante la emergencia por las lluvias
Cruz Roja ha entregado 134 toneladas de asistencia humanitaria durante la emergencia por las lluvias

Un héroe con un séquito de superamigos:

“Todo esto”, dice Betancourt, mirando una camioneta hasta el tope de donativos, “se compró con la ayuda de la comunidad americana, de organizaciones, de algunos paisanos colombianos que viven en los Estados Unidos, con donaciones que se hicieron en la panadería”.

Junto a los empresarios que desarrollaron la campaña y lograron contactarlo en redes sociales, ha estado llevando alivio a las familias damnificadas y su labor en Colombia aún no termina:

“Hemos tejido una red de apoyo desde que empezó el tema de las inundaciones y contactamos a Manolo porque vimos, a través de sus historias, que quería traer donaciones a Córdoba y la zona rural; para nosotros, ha sido una prioridad”, indicó la empresaria cordobesa Ornela Bruno, en entrevista con Noticias RCN.

