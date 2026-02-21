CANAL RCN
Colombia

Atento: ¡volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 21 de febrero de 2026!

¿Dónde fue el primer movimiento telúrico de este sábado? Esto informó el Servicio Geológico Colombiano.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
08:04 p. m.
Desde la madrugada de este 21 de febrero de 2026, se han identificado más de 10 temblores en el país.

Es así como el Servicio Geológico Colombiano no solo ha especificado las magnitudes, sino que también las profundidades.

¿Dónde han sido los temblores de este sábado? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 21 de febrero de 2026

  • 5:27 p.m.

Epicentro: Pauna, Boyacá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 101 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Pauna (Boyacá), a 7 de San Pablo de Borbur (Boyacá) y a 11 de Briceño (Boyacá).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 21 de febrero de 2026

  • 1:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 2:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 17 de Piedecuesta (Santander).

  • 2:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 4:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

  • 6:46 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 33 kilómetros.

Municipios cercanos: a 58 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 70 de Nuquí (Chocó) y a 89 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).

  • 2:36 p.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 77 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 25 de Río Iró (Santa Rita) (Chocó) y a 30 de Tadó (Chocó).

  • 2:36 p.m.

Epicentro: Tangua, Nariño.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Tangua (Nariño), a 14 de Funes (Nariño) y a 21 de Imués (Nariño).

  • 3:55 p.m.

Epicentro. Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 5:01 p.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de San Alberto (Cesar), a 21 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 30 de Ábrego (Norte de Santander).

  • 5:45 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 8 de Guachetá (Cundinamarca) y a 15 de Ventaquemada (Boyacá).

 

