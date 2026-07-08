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Desmantelan red de falsos mensajeros: cobraban “impuestos” sobre supuestas encomiendas del exterior

Cuando sus víctimas trataban de evadir el pago, las amenazaban con supuestas órdenes de captura o sanciones judiciales.

Foto: Secretaría de Seguridad
Foto: Secretaría de Seguridad

Jorge Leonardo Alzate

julio 08 de 2026
06:11 p. m.
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Ser contactado por presuntas empresas de mensajería para la entrega de supuestas encomiendas de valor o dinero en efectivo que “proviene” del exterior debería tomarse como una señal de alerta si no se esperaba nada.

Y es que, en operativos simultáneos en las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón y Teusaquillo, el Gaula de la Policía logró la captura de tres presuntos integrantes de una red de estafadores que operaban bajo la modalidad de falsa encomienda.

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¿Cómo llegaban a sus víctimas los señalados integrantes de la red de estafa?

De acuerdo con información publicada en el sitio web de la Alcaldía Mayor de Bogotá, “los capturados hacían creer a sus víctimas que recibirían encomiendas con dinero en efectivo y objetos de valor enviados desde el exterior. Posteriormente, se comunicaban con ellas haciéndose pasar por funcionarios de empresas de mensajería o entidades de control para exigir pagos por supuestos impuestos, seguros y trámites necesarios para liberar los envíos”.

No contentos con ello, amenazaban a sus víctimas con supuestas órdenes de captura o sanciones judiciales cuando trataban de evadir el pago e insistían en que, de no realizarse, podían incurrir en supuestos delitos.

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Presuntos estafadores fueron enviados a prisión:

Tras una investigación realizada de manera conjunta con la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Gaula logró establecer que las llamadas eran realizadas desde una vivienda en el sector de Perdomo, Ciudad Bolívar.

Los capturados registraban antecedentes por los delitos de extorsión y hurto y, bajo su nueva modalidad de estafa, habrían logrado obtener rentas criminales cercanas a los 75 millones de pesos.

En respuesta, un juez de control de garantías les impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario y tendrán que enfrentar su presunta responsabilidad en los hechos por el delito de extorsión agravada.

Además, las autoridades recordaron a la ciudadanía que “ninguna empresa de mensajería o entidad oficial exige consignaciones para liberar una encomienda. Ante cualquier llamada o mensaje de este tipo, la recomendación es no realizar pagos, verificar la información por los canales oficiales y denunciar de inmediato a través de la Línea 165 del Gaula de la Policía o la Línea de Emergencias 123”.

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