ESERT culminó entrenamiento de 400 soldados para operaciones en zonas críticas

Los uniformados, pertenecientes a Batallones de Acción Directa y Reconocimiento, recibieron formación intensiva para ejecutar operaciones de alta precisión contra estructuras criminales que amenazan la seguridad y la tranquilidad de varias comunidades. Este entrenamiento hace parte de la estrategia de fortalecimiento militar en el marco del Plan Ayacucho Plus.

La ESERT fortaleció capacidades tácticas de tropas élite

La Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico (ESERT) culminó con éxito el proceso de formación de 400 hombres del Ejército Nacional en el Fuerte Militar de Tolemaida. Se trata de soldados pertenecientes a unidades especializadas, entrenadas para enfrentar escenarios de alta complejidad operativa en distintas zonas del territorio colombiano.

Durante el proceso, las tropas recibieron una capacitación integral en técnicas, tácticas y procedimientos militares, orientados a mejorar su capacidad de respuesta frente a amenazas armadas y criminales. La instrucción estuvo enfocada en el desarrollo de operaciones de precisión quirúrgica, un componente clave en la lucha contra grupos ilegales que operan en regiones estratégicas del país.

Foto: Cortesía Ejército Nacional

La preparación, liderada por la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico (ESERT), fortaleció sus capacidades diferenciales para enfrentar estructuras criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad de las comunidades. Los uniformados serán desplegados en departamentos estratégicos como Arauca, Amazonas y Caquetá, en el marco del Plan Ayacucho Plus.

ESERT culminó entrenamiento clave para tropas especializadas

La Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico (ESERT) finalizó con éxito el proceso de formación de 400 militares pertenecientes a los batallones de Acción Directa y Reconocimiento del Ejército Nacional. Durante cuatro semanas, los soldados participaron en un entrenamiento intensivo orientado a fortalecer sus capacidades diferenciales, fundamentales para el desarrollo de operaciones militares de alta complejidad.

Este proceso hace parte de la estrategia institucional para contar con tropas mejor preparadas, capaces de adaptarse a escenarios cambiantes y de alto riesgo en diferentes zonas del territorio nacional.

Capacidades diferenciales para operaciones de alta precisión

Durante el entrenamiento, los uniformados recibieron formación especializada en técnicas, tácticas y procedimientos operacionales. Estas capacidades les permitirán ejecutar misiones de precisión quirúrgica, reducir riesgos operacionales y aumentar la efectividad frente a estructuras criminales.

La preparación incluyó ejercicios avanzados de combate, reconocimiento, planeamiento táctico y coordinación entre unidades, lo que fortalece la respuesta del Ejército Nacional ante amenazas que afectan directamente la seguridad de la población civil.

Refuerzo militar en regiones estratégicas del país

Los 400 soldados entrenados serán desplegados en departamentos considerados prioritarios por su compleja situación de orden público. Entre ellos se encuentran Arauca, Amazonas, Caquetá, Casanare, Putumayo, Guaviare y Guainía.

En estas zonas, los militares aplicarán los conocimientos adquiridos para enfrentar grupos armados ilegales y organizaciones criminales, contribuyendo a la protección de las comunidades y al restablecimiento de la seguridad en áreas históricamente afectadas por la violencia.

Más allá de la operación militar: estabilidad y paz territorial

La misión de estas tropas no se limita a la desarticulación de grupos criminales. Según el Ejército Nacional, uno de los objetivos centrales es aportar a la estabilidad y la paz en los territorios donde serán desplegados, generando condiciones de seguridad que faciliten la presencia integral del Estado.

Este enfoque busca fortalecer la confianza de la población en las instituciones y reducir el impacto de las economías ilegales que afectan el bienestar de los habitantes.

Balance 2025: más de 2.400 soldados entrenados

Con este grupo de 400 militares, la ESERT culmina el año 2025 con un total de 2.400 hombres entrenados pertenecientes a diferentes Fuerzas de Despliegue Rápido. Esta cifra refleja el compromiso del Ejército Nacional con el fortalecimiento continuo de sus capacidades operativas.

El entrenamiento se desarrolla en el marco del Plan Ayacucho Plus, una estrategia que busca actuar con eficiencia y determinación en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, respondiendo a los desafíos actuales del país y priorizando la protección de la población civil.

Entrenamiento en Tolemaida para enfrentar el crimen organizado

El entrenamiento realizado en Tolemaida incluyó ejercicios avanzados de combate, reconocimiento, inteligencia táctica y maniobras especiales. Según información oficial, el objetivo principal fue preparar a los uniformados para actuar de manera eficiente y coordinada en escenarios donde el crimen organizado afecta directamente la seguridad de la población civil.

Estos conocimientos permitirán a las tropas ejecutar misiones con un alto nivel de efectividad, reduciendo riesgos tanto para los soldados como para las comunidades en las que operarán. La preparación también refuerza el compromiso institucional con el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los protocolos operacionales vigentes.

Foto: Cortesía Ejército Nacional

Operaciones militares en regiones clave del país

Los 400 soldados entrenados serán desplegados en departamentos considerados críticos por su compleja situación de orden público. Entre ellos se encuentran Arauca, Amazonas, Caquetá, Casanare, Putumayo, Guaviare y Guainía, zonas donde persisten economías ilegales y presencia de estructuras criminales.

En estas regiones, las tropas llevarán a cabo operaciones focalizadas para desarticular grupos armados ilegales, combatir el narcotráfico y debilitar redes criminales que afectan la estabilidad local. La estrategia busca generar impactos directos en la seguridad, pero también crear condiciones para la presencia integral del Estado.

Foto: Cortesía Ejército Nacional

La misión: seguridad, estabilidad y apoyo a las comunidades

Más allá de los resultados operacionales, la misión de los soldados formados por la ESERT incluye contribuir a la estabilidad y la paz en los territorios intervenidos. La presencia militar busca proteger a la población civil, garantizar la movilidad y apoyar los esfuerzos institucionales para mejorar las condiciones de vida en zonas históricamente afectadas por la violencia.

Este enfoque integral responde a la necesidad de combinar acciones de seguridad con la recuperación de la confianza ciudadana, un elemento clave para debilitar la influencia de los grupos criminales en las comunidades.

Plan Ayacucho Plus y balance de entrenamientos en 2025

Con este grupo de 400 soldados, la ESERT cierra el año 2025 con un total de 2.400 hombres entrenados, pertenecientes a distintas Fuerzas de Despliegue Rápido. Este resultado reafirma el compromiso del Ejército Nacional con el fortalecimiento de sus capacidades operativas en el marco del Plan Ayacucho Plus.

La estrategia busca actuar con eficiencia y determinación en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, adaptándose a los desafíos actuales del país y reforzando la presencia institucional en las regiones más apartadas y vulnerables.