Suspenden el tránsito en la vía Manizales-Medellín tras detonación de un explosivo

Durante la mañana de este sábado 13 de diciembre se confirmó el cierre total en un tramo de la vía concesionada de la Unidad Funcional 5, a la altura del Puente Guavita, en el sector Arquía.

Esto, luego de que en la madrugada se registrara una afectación en la infraestructura por la presunta instalación de un artefacto explosivo en el lugar.

De acuerdo con la información oficial conocida por este medio, el hecho obligó a suspender completamente la circulación y el tránsito vehicular como medida preventiva mientras se evalúan los daños y se garantiza la seguridad de los usuarios.

En la zona hacen presencia unidades del Ejército Nacional, la Policía y personal para atender la emergencia, quienes adelantan labores de inspección y control.

Paralelamente, equipos técnicos de la concesionaria realizan una valoración detallada de las condiciones estructurales del puente y del corredor vial, con el fin de determinar si existen riesgos para la movilidad y definir los trabajos necesarios antes de una eventual reapertura.

Las autoridades y la concesionaria indicaron que, una vez concluyan las revisiones y se cuente con condiciones seguras, se informará oportunamente a la ciudadanía sobre la habilitación del tránsito vehicular y las posibles rutas alternas.

Entretanto, se recomienda a los conductores atender las indicaciones de las autoridades y evitar desplazamientos por este sector.