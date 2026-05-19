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Esquema de seguridad del senador Alexander López sufrió intento de secuestro en la vía Panamericana

Según el presidente Petro, el vehículo del esquema de seguridad del senador fue baleado por miembros del grupo armado bajo el mando de alias Iván Mordisco y alias Marlon.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
09:24 p. m.
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El presidente Gustavo Petro reveló este martes que el senador Alexander López fue víctima de un intento de secuestro mientras se movilizaba por la vía Popayán-Cali. “Espero noticias de la Policía”, afirmó el mandatario al dar a conocer el hecho.

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López había acompañado horas antes el mitin de cierre de campaña del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en Popayán, Cauca.

Ataque armado contra vehículos oficiales

Según Petro, “el carro blindado del senador Alexander López fue rafagueado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por Iván Mordisco y Marlon”. El jefe de Estado explicó que, por razones de seguridad, el congresista cambió de vehículo desde el inicio de su trayecto y se movilizaba más adelante.

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El presidente agregó que “el carro del alcalde de Santander de Quilichao también fue atacado y ambos habían salido del mismo punto”.

Petro cuestionó la falta de presencia militar en la zona. “El lugar del ataque es a un kilómetro donde el mismo grupo narcotraficante explotó bombas dónde mataron 21 civiles. ¿Por qué un punto que es atacado permanentemente por el grupo armado no tiene vigilancia de la fuerza armada en el lugar? La Panamericana debe ser vigilada de manera permanente y con capacidad de respuesta ante los drones”, afirmó.

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Cepeda rechaza hechos violentos

Frente al incidente, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, expresó su rechazo y atribuyó los hechos a las disidencias. “Mi más enérgico rechazo al intento de secuestro, que acaba de perpetrarse contra el Senador y compañero Alexander López. Informaciones preliminares indican que esta macabra acción es obra de un grupo de las disidencias”, señaló.

Cepeda pidió a las autoridades una investigación eficaz y la captura de los responsables: “Solicito a las autoridades investigación eficaz y la captura de los autores de este hecho criminal”.

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