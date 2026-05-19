Auxilio para gafas en 2026: paso a paso para acceder a lentes formulados por la EPS

Las personas afiliadas a una EPS en Colombia pueden acceder al servicio de lentes formulados y ayudas visuales cuando un profesional de la salud determina que son necesarias para tratar una alteración en la visión. El trámite se realiza a través del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y requiere una fórmula médica vigente expedida por un especialista adscrito a la red de atención.

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En el país, miles de personas necesitan gafas para corregir problemas visuales como miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia. Por esta razón, las EPS cuentan con mecanismos para autorizar lentes correctivos como parte de los tratamientos relacionados con la salud visual.

El acceso al servicio depende de la valoración médica y del diagnóstico realizado por optometría u oftalmología. Sin embargo, algunos elementos con fines estéticos o cosméticos, como monturas de lujo o lentes especiales no incluidos en el PBS, deben ser asumidos directamente por el paciente.

Una vez el especialista confirma la necesidad de las gafas, el afiliado puede iniciar el proceso de solicitud ante su EPS para obtener la autorización correspondiente.

¿Cómo solicitar lentes formulados a través de la EPS?

El proceso suele comenzar con una consulta de medicina general o de optometría, dependiendo de las rutas de atención habilitadas por cada EPS. Durante la valoración inicial, el profesional determinará si el paciente necesita ser remitido a un examen visual más especializado.

Posteriormente, el afiliado deberá asistir a la cita de optometría u oftalmología, donde se establecerá el diagnóstico y se expedirá la fórmula médica correspondiente en caso de requerir gafas.

Con ese documento, el usuario podrá radicar la solicitud ante la EPS. En la mayoría de los casos, el trámite puede realizarse mediante plataformas virtuales o aplicaciones móviles de la entidad.

Generalmente, las EPS solicitan documentos como copia de la cédula, fórmula médica vigente, historia clínica o soporte del diagnóstico y la orden médica autorizada. Después de revisar la documentación, la entidad emitirá una respuesta y si aprueba el servicio, indicará la óptica o proveedor autorizado para reclamar los lentes formulados.

En caso de que la solicitud sea negada, el usuario puede presentar recursos ante la EPS si considera que el servicio es necesario para garantizar su salud visual.