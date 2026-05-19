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Reconocido influencer fue víctima de robo en Santa Marta: encaró al presunto ladrón

El influencer denunció en sus redes sociales que fue víctima de un caso de hurto y con la ayuda de la comunidad le ayudaron a recuperarlo.

Yeison Guardo robo de casco en Santa Marta
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
06:20 p. m.
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El creador de contenido cartagenero Yeison Guardo denunció en redes sociales haber sido víctima de un caso de hurto mientras se encontraba en el corregimiento de Minca, en la ciudad de Santa Marta.

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Según reveló, el elemento que le habrían robado era un casco de alta gama marca Arai, con un valor cercano a los dos millones de pesos, según el propio influencer.

De acuerdo con su relato, el incidente ocurrió cuando dejó estacionada su motocicleta en un parqueadero del sector mientras compartía con amigos en un mirador. Al regresar, el casco ya no se encontraba en el lugar.

El creador de contenido ha ganado notoriedad en los últimos meses por la espontaneidad de sus videos en las calles. Actualmente, cuenta con cerca de 900 mil seguidores en Instagram y 800 mil en TikTok, consolidándose como una figura emergente del contenido digital en Colombia.

La comunidad recuperó el caso de Yeison Guardo

Horas después de la denuncia, integrantes de la seguridad comunitaria de Minca lograron ubicar el casco en la vereda Tigrera. Según se conoció, un joven que se movilizaba por el sector fue interceptado por miembros de la comunidad y habría confesado que tomó el casco en el mirador.

Finalmente, Yeison Guardo encaró al presunto responsable y afirmó: “El casco apareció, el casco lo tenía él. La persona que cogió el casco tiene una nueva oportunidad en la vida para que empiece a hacer las cosas bien. Es un pelao joven, que no pasa de los 30 años. No se trata de Yeison o de la persona, se trata del acto, quiero que te empieces a corregir”.

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