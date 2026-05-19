CANAL RCN
Deportes

SUPER ASTRO LUNA HOY: ya hay número y signo ganador para este 19 de mayo de 2026

¡Hubo nuevos afortunados tras la realización del sorteo del Super Astro Luna de este 19 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñada por Magnific.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
09:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el Super Astro Luna cada apuesta permanece cerrada hasta que aparece la combinación correcta.

Durante el día, los jugadores prueban distintas rutas: números ligados a recuerdos, cifras repetidas durante semanas o elecciones hechas en cuestión de segundos. No obstante, solo una secuencia logra desbloquear el resultado oficial, tal y como pasó este 19 de mayo de 2026.

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 18 de mayo de 2026
RELACIONADO

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 18 de mayo de 2026

Mientras las apuestas avanzan, todas permanecen en el mismo nivel de incertidumbre. Ninguna tiene ventaja visible hasta que el sorteo revela el número y el signo zodiacal que terminan marcando la jornada.

¿Será que usted fue uno de los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 19 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 19 de mayo de 2026

El Super Astro Luna, tal y como lo hace noche a noche, volvió a generar múltiples sensaciones en los apostadores.

Desde las 10:50 p.m. se revisaron los tiquetes y comenzaron a celebrar los participantes que lograron aciertos.

La combinación que marcó la pauta en esta oportunidad en el Super Astro Luna fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un resultado que cambia el estado de cada jugada en el Super Astro Luna

El Super Astro Luna tiene una dinámica inmediata: apenas aparece el resultado, cada jugador pasa de la expectativa a la comprobación. Las apuestas dejan de ser simples intentos y adquieren un desenlace concreto.

Algunas jugadas logran coincidencia exacta y alcanzan el premio mayor. Otras quedan cerca y muchas simplemente no conectan con la combinación final.

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 17 de mayo de 2026
RELACIONADO

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 17 de mayo de 2026

Con el resultado del 19 de mayo de 2026 ya confirmado, la noche suma una nueva combinación al historial del Super Astro Luna. Y, mientras unos vuelven a revisar sus números por si hubo suerte, otros ya comienzan a pensar en la próxima secuencia con la que intentarán acertar.

Recuerde que el próximo sorteo del Super Astro Luna se llevará a cabo el 20 de mayo de 2026, a partir de las 10:50 de la noche.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

Santa Fe venció a Platense y sigue con vida en la Libertadores: así puede clasificar a octavos

Millonarios

Diego Novoa y tremendo 'blooper' con Millonarios en pleno Morumbí ante Sao Paulo

Deportes Tolima

Deportes Tolima fue goleado en Chile y complicó su clasificación en Copa Libertadores

Otras Noticias

EPS

Auxilio para gafas en 2026: paso a paso para acceder a lentes formulados por la EPS

Afiliados al régimen contributivo y subsidiado pueden acceder a lentes formulados mediante las EPS si cuentan con valoración médica y fórmula vigente.

Antioquia

Tensión en Rionegro por mural cerca de la casa del expresidente Álvaro Uribe

Al llegar al lugar, Uribe se encontró con los manifestantes y se produjo un rifirrafe con Hernán Muriel, representante electo del Pacto Histórico.

Alex Saab

Alex Saab falsificaba documentos de importación en red de lavado de activos vinculada al régimen de Maduro

Santa Marta

Reconocido influencer fue víctima de robo en Santa Marta: encaró al presunto ladrón

Barranquilla

Paciente de Nueva EPS murió luego de 15 días esperando una remisión médica en Barranquilla