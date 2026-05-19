Tensión en Rionegro por mural cerca de la casa del expresidente Álvaro Uribe

A pocos metros de la casa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande, Rionegro, un grupo de manifestantes pintó uno de los muros del intercambiador vial que se construye en la zona, hecho que el exmandatario calificó como un acto de provocación e intimidación contra su familia.

Uribe suspendió su agenda política en Medellín

El expresidente fue informado de lo ocurrido y decidió cancelar la agenda política que adelantaba en Medellín para trasladarse hasta Rionegro. Según relató, “una gran cantidad de personas protegiendo unos pintores para afectar mi persona en mi casa”.

Al llegar al lugar, Uribe se encontró con los manifestantes y se produjo un rifirrafe con Hernán Muriel, representante electo del Pacto Histórico y conocido como “Cofradía para el Cambio”, quien habría liderado la protesta.

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Diálogo tras el retiro de la multitud

Tras el cruce de palabras, gran parte de la multitud se retiró del sitio. Uribe permaneció en el lugar y dialogó con uno de los manifestantes. Minutos después, la vía fue habilitada y la situación se normalizó.