CANAL RCN
Colombia Video

Tensión en Rionegro por mural cerca de la casa del expresidente Álvaro Uribe

Al llegar al lugar, Uribe se encontró con los manifestantes y se produjo un rifirrafe con Hernán Muriel, representante electo del Pacto Histórico.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
08:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pocos metros de la casa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Llanogrande, Rionegro, un grupo de manifestantes pintó uno de los muros del intercambiador vial que se construye en la zona, hecho que el exmandatario calificó como un acto de provocación e intimidación contra su familia.

“Este Gobierno ha matado a más de 22 mil jóvenes”: Álvaro Uribe a Iván Cepeda en redes
RELACIONADO

“Este Gobierno ha matado a más de 22 mil jóvenes”: Álvaro Uribe a Iván Cepeda en redes

Uribe suspendió su agenda política en Medellín

El expresidente fue informado de lo ocurrido y decidió cancelar la agenda política que adelantaba en Medellín para trasladarse hasta Rionegro. Según relató, “una gran cantidad de personas protegiendo unos pintores para afectar mi persona en mi casa”.

Confesiones, ponis y regalos: estos fueron los momentos más virales entre Westcol y Álvaro Uribe
RELACIONADO

Confesiones, ponis y regalos: estos fueron los momentos más virales entre Westcol y Álvaro Uribe

Al llegar al lugar, Uribe se encontró con los manifestantes y se produjo un rifirrafe con Hernán Muriel, representante electo del Pacto Histórico y conocido como “Cofradía para el Cambio”, quien habría liderado la protesta.

Álvaro Uribe entregó nuevos detalles sobre la carta que recibió por la muerte de Miguel Uribe
RELACIONADO

Álvaro Uribe entregó nuevos detalles sobre la carta que recibió por la muerte de Miguel Uribe

Diálogo tras el retiro de la multitud

Tras el cruce de palabras, gran parte de la multitud se retiró del sitio. Uribe permaneció en el lugar y dialogó con uno de los manifestantes. Minutos después, la vía fue habilitada y la situación se normalizó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Dos profes en política: ¿Quién es el más divertido en la fórmula de Sergio Fajardo y Edna Bonilla?

Asesinatos en Bogotá

Capturaron en Venezuela a los tres presuntos responsables de la muerte de Yulixa Toloza: ¿quiénes son?

Cauca

Soldado regular fue capturado por presuntamente filtrar información a disidencias en el Cauca

Otras Noticias

Millonarios

Diego Novoa y tremendo 'blooper' con Millonarios en pleno Morumbí ante Sao Paulo

El portero bogotano fue protagonista en el gol con el que Sao Paulo abrió el marcador en un duelo decisivo por Copa Sudamericana.

Alcaldía de Bogotá

Pilas, motociclistas: alcaldía anuncia curso gratis de conducción en Bogotá

Lanzan curso de conducción gratis para motociclistas en Bogotá: vea la fecha, lugar y hora para llevarlo a cabo, además de las inscripción previa.

Santa Marta

Reconocido influencer fue víctima de robo en Santa Marta: encaró al presunto ladrón

Alex Saab

Alex Saab enfrentará hasta 20 años de prisión por lavado de millones a través de los CLAP y PDVSA

Barranquilla

Paciente de Nueva EPS murió luego de 15 días esperando una remisión médica en Barranquilla