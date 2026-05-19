Capturaron en Venezuela a los tres presuntos responsables de la muerte de Yulixa Toloza: ¿quiénes son?

Noticias RCN conoció que fueron capturados en Venezuela los tres prófugos por el caso de Yuliza Toloza, la mujer que desapareció en Bogotá tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del barrio Venecia.

Al parecer, dos de las personas fueron capturadas en el estado Portuguesa y una más en Maracaibo.

¿Quiénes son los capturados por el caso de Yulixa?

Se trata de la dueña del establecimiento, el administrador del centro estético y el supuesto cirujano que llevaba a cabo los procedimientos a las clientas.

Según se ha podido establecer, la dueña del establecimiento y el administrador, quien también sería su pareja, fueron encontrados en Portuguesa; mientras que el cirujano fue capturado en Maracaibo.

Los tres tenían circular azul de Interpol.

Desde la Dirección del Servicio de Investigación Penal de Portuguesa confirmaron que la mujer y el hombre fueron detenidos en la parroquia Quebrada de la Virgen, del municipio Guanare, de donde son oriundos.

Al momento de la captura, estas personas se encontraban en compañía de dos menores de edad, al parecer sus hijos, y una mujer que también habría sido detenida.

Las autoridades colombianas han confirmado, además, que la ubicación del cuerpo de Yulixa fue descubierta gracias a indicaciones emitidas a través de videollamada por parte de los presuntos responsables de su desaparición.

Por su parte, la Fiscalía Colombiana confirmó que los tres presuntos responsables serán pedidos en extradición y que permanecerán privados de la libertad mientras se surte el trámite.

El desgarrador caso de Yulixa Toloza

Los tres fugitivos capturados recientemente en Venezuela son solicitados por las autoridades colombianas por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

Tras el hallazgo del cuerpo de Yulixa durante la tarde de este 19 de mayo, el cargo de desaparición podría ser modificado por homicidio, lo que les valdría una pena de entre 17 y 33 años de prisión.

La mujer de 52 años, desaparecida desde el pasado 13 de mayo, fue encontrada este martes a orillas de una carretera de Apulo, Cundinamarca, tras una incesante búsqueda por parte de las autoridades.

Su desaparición fue alertada por sus familiares y amigos, luego de que decidiera someterse a un procedimiento estético en establecimiento que no contaba con permisos, ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá.