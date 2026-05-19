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Dos profes en política: ¿Quién es el más divertido en la fórmula de Sergio Fajardo y Edna Bonilla?

Sergio Fajardo y Edna Bonilla hablaron sobre su relación al interior de la campaña por la Presidencia y la Vicepresidencia, además de la amistad que tienen desde hace años.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
07:54 p. m.
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A doce días de las elecciones presidenciales, seguimos hablando con los candidatos y sus fórmulas a la Vicepresidencia para medir qué tanta química hay en esas duplas.

Esta vez, el turno fue para Sergio Fajardo y su compañera de contienda, la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla.

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Fajardo y Bonilla coinciden en que hay una gran confianza entre los dos, tanto que la candidata a vice ha llorado en frente del profesor en momentos de estrés que cuenta con gracia.

Lo fácil y lo difícil de la carrera a la Presidencia

Fajardo asegura que el momento más fácil de la campaña fue la llegada de Edna, en contraste con las discusiones que se han dado en torno a las consultas y los actos políticos.

Entre risas, la candidata asegura que admira la capacidad de Fajardo de pedir disculpas a sus coequiperos después de tener momentos de estrés. Mientras que él recuerda que la campaña más dura de su carrera política ha sido la de 2022.

Fajardo y Bonilla, más allá de la política

Ambos comparten historias como un par de amigos, además de su vocación por la enseñanza y la visión de fortalecer la educación en Colombia. Se califican como exigentes, pero Fajardo reconoce que Edna es la más divertida.

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La pasión de Fajardo se divide entre el fútbol, la lectura y la bicicleta. Por su parte, Bonilla demuestra su gusto por la música y el vallenato.

Sobre sus familias, ambos cuentan que se “derriten” por sus hijos y Fajardo resalta “la buena onda” y “la luz que irradia” su coequipera.

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