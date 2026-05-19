Dos profes en política: ¿Quién es el más divertido en la fórmula de Sergio Fajardo y Edna Bonilla?

A doce días de las elecciones presidenciales, seguimos hablando con los candidatos y sus fórmulas a la Vicepresidencia para medir qué tanta química hay en esas duplas.

Esta vez, el turno fue para Sergio Fajardo y su compañera de contienda, la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla.

Fajardo y Bonilla coinciden en que hay una gran confianza entre los dos, tanto que la candidata a vice ha llorado en frente del profesor en momentos de estrés que cuenta con gracia.

Lo fácil y lo difícil de la carrera a la Presidencia

Fajardo asegura que el momento más fácil de la campaña fue la llegada de Edna, en contraste con las discusiones que se han dado en torno a las consultas y los actos políticos.

Entre risas, la candidata asegura que admira la capacidad de Fajardo de pedir disculpas a sus coequiperos después de tener momentos de estrés. Mientras que él recuerda que la campaña más dura de su carrera política ha sido la de 2022.

Fajardo y Bonilla, más allá de la política

Ambos comparten historias como un par de amigos, además de su vocación por la enseñanza y la visión de fortalecer la educación en Colombia. Se califican como exigentes, pero Fajardo reconoce que Edna es la más divertida.

La pasión de Fajardo se divide entre el fútbol, la lectura y la bicicleta. Por su parte, Bonilla demuestra su gusto por la música y el vallenato.

Sobre sus familias, ambos cuentan que se “derriten” por sus hijos y Fajardo resalta “la buena onda” y “la luz que irradia” su coequipera.