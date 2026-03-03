¿Está el Gobierno Nacional desestimando alertas de seguridad en plena campaña electoral?

En el espacio La Mesa Ancha Electoral, candidatos a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca discutieron sobre las recientes denuncias de amenazas contra autoridades locales en Antioquia y sobre el papel de la seguridad en el marco de las elecciones.

La conversación también abordó las confesiones de excomandantes de las Farc sobre reclutamiento y abusos cometidos durante el conflicto armado.

Amenazas y ruptura institucional

El debate se abrió con las denuncias del gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, quienes cancelaron una rueda de prensa en Hidroituango tras recibir alertas de riesgo. Mientras el presidente de la República aseguró que “no había información de eso”, los líderes regionales insistieron en que el Ejército y los esquemas de seguridad advirtieron sobre drones en la zona.

El candidato Eduardo Maldonado advirtió que “no se puede minimizar cualquier alarma” y recordó que en Colombia “a partir de una amenaza verbal puede llegar un lamentable asesinato”.

Por su parte, Michelle Obando señaló la necesidad de mayor articulación entre lo nacional y lo territorial, mientras Víctor Manuel Salcedo calificó de “grave que el presidente desestime un informe de las fuerzas militares de Antioquia”.

Confesiones de las Farc y cuestionamientos al Acuerdo de Paz

El segundo eje de discusión giró en torno a las declaraciones de excomandantes de las Farc, quienes reconocieron reclutamiento de menores, abusos sexuales y abortos forzados. Julio César Iglesias, uno de los panelistas, expresó que estas revelaciones generan “una profunda vergüenza” y cuestionó si el Acuerdo de Paz realmente sirvió.

Víctor Manuel Salcedo agregó que “ahí están configurados todos los delitos contra el ser humano” y que el reclutamiento de menores “sigue sucediendo hoy en varias regiones”. Michelle Obando, en contraste, destacó que el arrepentimiento es “un paso importante” hacia la no repetición, aunque reconoció que queda un largo camino por recorrer.

Eduardo Maldonado lamentó que “a 10 años de ese Acuerdo los resultados son muy pobres” y que no ha habido verdad ni reparación suficientes, lo que “desencanta a los que estuvimos de acuerdo con el proceso de paz”.