Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia aseguran que drones en Hidroituango serían del Frente 36 de las Farc

El sobrevuelo de drones en la casa de máquinas obligó a cancelar una rueda de prensa prevista para este lunes en la que se anunciarían inversiones estimadas entre los 8 y 10 billones de pesos.

marzo 02 de 2026
11:44 a. m.
En la mañana de este lunes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Alberto Maya, ofrecieron una rueda de prensa para referirse a la situación de seguridad registrada en el proyecto Hidroituango.

Las autoridades confirmaron que el sobrevuelo de un dron, que pertenecería al Frente 36 de las disidencias de las Farc, obligó a cancelar la rueda de prensa con 100 periodistas y personal técnico en la que se tenía previsto el anuncio sobre inversiones estimadas entre 8 y 10 billones de pesos para el ferrocarril de Antioquia y un plan maestro de acueducto.

La Gobernación de Antioquia anunció este domingo la cancelación del evento luego de que los equipos de seguridad advirtieran sobre una amenaza real de ataque terrorista que, según la información disponible, se materializaría durante la rueda de prensa prevista.

Artefactos explosivos sin detonar entre San Andrés de Cuerquia y Toledo

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que según información de las autoridades, en la vía que comunica a San Andrés de Cuerquia y Toledo habrían artefactos explosivos sin detonar, lo que obligó a invitados a la rueda de prensa permanecer en Hidroituango por seguridad.

Durante la rueda de prensa, el mandatario antioqueño aseguró que los grupos terroristas buscan “apagar el país” y causar un grave daño, aludiendo directamente al Frente 36 de las Farc, comandado por alias Calarcá.

Amenazas a EPM por parte de grupos armados

Según explicó, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha recibido amenazas de ese frente, que incluyen intimidaciones de carácter terrorista y extorsivo.

Gutiérrez subrayó que la construcción de Hidroituango ha sido posible no solo gracias a la ingeniería, sino también al respaldo de la fuerza pública, cuya presencia ha sido determinante para garantizar la continuidad del proyecto.

