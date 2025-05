"Perdóname por no gritar justicia": la desgarradora carta de la esposa de Marcelo Pecci por su muerte

El 10 de mayo de 2022, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci sacudió a Colombia, Paraguay y a buena parte de América Latina. Fue ejecutado a plena luz del día, en una playa privada de Barú, Cartagena.

Dos sicarios le dispararon sin mediar palabra frente a su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, quien estaba embarazada. Aquel crimen, cometido con precisión milimétrica y bajo órdenes que aún no han sido esclarecidas, dejó a un país consternado.

Tres años después, en el aniversario del asesinato, Claudia Aguilera hizo pública una carta abierta dirigida a su esposo, pero también a una sociedad que, según ella, ha dejado avanzar la impunidad.

El mensaje comienza con una frase que resume la intimidad del vínculo y la profundidad del vacío:

Así da inicio una carta escrita “desde el duelo y la rabia contenida”, como ha sido descrita por quienes la han leído. Aguilera recuerda que han pasado ya tres años desde que su esposo fue asesinado en Cartagena y confiesa que aún no tiene la fuerza necesaria para leer en voz alta lo que ha escrito.

Te escribo estas líneas sin tener el coraje para leerlas en voz alta. Te escribo al cumplirse tres años de tu muerte, de tu abrupta partida. Vida, no queríamos que las cosas fueran así.

A lo largo del texto, Claudia expuso cómo ha sido criar sola a “Marcelito”, el hijo de ambos, quien hoy tiene dos años. Aunque cuenta que el niño habla muy bien, también deja ver el peso emocional que ha implicado acompañar su crecimiento en ausencia de su padre.

En un tono profundo, le pide perdón a Marcelo por no usar su rol como periodista para exigir justicia con más fuerza:

Marcelo Pecci, esposo y padre de nuestro amado hijo, quiero pedirte perdón porque la voz se me sigue quebrando al nombrarte. Quiero que me perdones por no utilizar el micrófono que tengo a diario para gritar y exigir justicia. Tengo miedo.