Así se encuentra Scar, el perrito agredido con un machete en Ciudad Bolívar

La sociedad se encuentra conmocionada ante uno de los más recientes hechos de maltrato animal que se presentaron en Ciudad Bolívar en donde tres sujetos, no identificados, agredieron a un canino de raza husky.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa el instante en el que los sujetos toman a Scar, nombre del perrito, y le propinaron golpes con un machete y un palo.

Días después de la aprehensión, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dio a conocer nuevos detalles del estado de salud del peludo, quien presentaba evidentes lesiones en su piel, ojos y boca al ser rescatado.

¿Cómo se encuentra el perrito maltratado?

Según el más reciente informe del IDPYBA, Scar fue trasladado de urgencia para recibir atención médica al presentar un cuadro de salud crítico e inestabilidad en su respiración.

Dentro del diagnóstico médico se encontró que el canino presentaba trauma craneoencefálico con herida perforante en el cráneo, hemorragia en el ojo y en cavidad oral, y con dificultad severa para respirar, con alto riesgo de mortalidad en las primeras horas, por lo que cada minuto era decisivo.

Ante la estabilización, Scar tuvo que ser sometido a una cirugía de osteosíntesis para reconstruir su mandíbula fracturada. No obstante, pese a todo pronóstico, el canino empezó a responder ya que ha logrado superar varias de las principales afectaciones a las que fue sometido y continúa en observación constante.

Por esto, una vez se encuentre totalmente recuperado, pasará al programa de adopciones del IDPYBA para que pueda encontrar una familia para siempre que le brinde cariño, amor y, sobre todo, respeto.

“Su historia no es solo la de un sobreviviente; es también la prueba de que la denuncia, la acción institucional y el trabajo comprometido pueden transformar la tragedia en esperanza”, precisó la institución.

¿Qué pasó con los responsables de este atroz hecho?

Según el IDPYBA, ya se recopilaron y documentaron las pruebas necesarias que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y se determinen las responsabilidades penales que haya a lugar.

“El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reitera su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato a la Línea Única de Emergencias 123 y continuar construyendo una Bogotá que proteja la vida en todas sus formas”, precisó la institución.