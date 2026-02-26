CANAL RCN
Colombia

Así se encuentra Scar, el perrito agredido con un machete en Ciudad Bolívar

El IDPYBA reveló detalles del proceso de recuperación del perrito tras recibir el brutal ataque.

Foto: IDPYBA y Captura pantalla IG @andreanimalidad
Foto: IDPYBA y Captura pantalla IG @andreanimalidad

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
07:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La sociedad se encuentra conmocionada ante uno de los más recientes hechos de maltrato animal que se presentaron en Ciudad Bolívar en donde tres sujetos, no identificados, agredieron a un canino de raza husky.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa el instante en el que los sujetos toman a Scar, nombre del perrito, y le propinaron golpes con un machete y un palo.

Días después de la aprehensión, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dio a conocer nuevos detalles del estado de salud del peludo, quien presentaba evidentes lesiones en su piel, ojos y boca al ser rescatado.

Apareció la candidata a la Cámara, Ana Guetío, en Cauca: continúa la búsqueda de Andrés Vásquez
RELACIONADO

Apareció la candidata a la Cámara, Ana Guetío, en Cauca: continúa la búsqueda de Andrés Vásquez

¿Cómo se encuentra el perrito maltratado?

Según el más reciente informe del IDPYBA, Scar fue trasladado de urgencia para recibir atención médica al presentar un cuadro de salud crítico e inestabilidad en su respiración.

Dentro del diagnóstico médico se encontró que el canino presentaba trauma craneoencefálico con herida perforante en el cráneo, hemorragia en el ojo y en cavidad oral, y con dificultad severa para respirar, con alto riesgo de mortalidad en las primeras horas, por lo que cada minuto era decisivo.

Ante la estabilización, Scar tuvo que ser sometido a una cirugía de osteosíntesis para reconstruir su mandíbula fracturada. No obstante, pese a todo pronóstico, el canino empezó a responder ya que ha logrado superar varias de las principales afectaciones a las que fue sometido y continúa en observación constante.

Por esto, una vez se encuentre totalmente recuperado, pasará al programa de adopciones del IDPYBA para que pueda encontrar una familia para siempre que le brinde cariño, amor y, sobre todo, respeto.

“Su historia no es solo la de un sobreviviente; es también la prueba de que la denuncia, la acción institucional y el trabajo comprometido pueden transformar la tragedia en esperanza”, precisó la institución.

El Parque Tayrona reabriría algunas playas: Alcaldía de Santa Marta verifica condiciones
RELACIONADO

El Parque Tayrona reabriría algunas playas: Alcaldía de Santa Marta verifica condiciones

¿Qué pasó con los responsables de este atroz hecho?

Según el IDPYBA, ya se recopilaron y documentaron las pruebas necesarias que fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones y se determinen las responsabilidades penales que haya a lugar.

“El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reitera su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato a la Línea Única de Emergencias 123 y continuar construyendo una Bogotá que proteja la vida en todas sus formas”, precisó la institución.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

IDU

Nuevo puente demolido en la Avenida 68: ¿habrá más problemas de movilidad?

Bogotá

Videos registraron impresionante granizada e inundaciones en Bogotá: estas son las zonas críticas

Antioquia

Revelan hipótesis tras ataque con dron en Segovia y advierten por crisis de seguridad

Otras Noticias

México

Revelaron videos inéditos de la cabaña de lujo donde se ocultaba “El Mencho”

Salieron a la luz registros fotográficos y de video del último refugio de “El Mencho”.

Horóscopo

Astrología 2026: el año del reinicio profundo según Ana Zuluaga

¿Qué depara el 2026 para tu signo zodiacal? Prepárate para un reinicio. Tras meses de intensos cierres y ajustes energéticos, el nuevo ciclo astrológico promete transformar por completo nuestra forma de vivir y relacionarnos.

Bancolombia

Bancolombia confirmó que ya funcionan sus servicios: así compensará a clientes afectados

Independiente Santa Fe

¿Santa Fe, al borde de la eliminación? El duro calendario que le queda y los puntos que debe hacer

EPS

“Nueva EPS no está en capacidad de recibir tres millones de usuarios”: alerta director de Unips