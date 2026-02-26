Revelaron videos inéditos de la cabaña de lujo donde se ocultaba “El Mencho”

Nuevas imágenes difundidas por autoridades mexicanas y CNN dejaron al descubierto el interior de la cabaña de lujo donde permanecía Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, antes del operativo en el que fue abatido.

El inmueble, ubicado en una exclusiva zona montañosa de Tapalpa, exhibe un contraste marcado entre el entorno turístico y el perfil delictivo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

RELACIONADO Reconocida influencer se pronunció tras señalamientos en redes por el caso El Mencho

De acuerdo con reportes oficiales, la intervención fue ejecutada por fuerzas federales mexicanas tras meses de labores de inteligencia.

La operación fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de México, que detallaron que el inmueble funcionaba como refugio temporal y punto de resguardo estratégico.

Las fotografías muestran una propiedad de alto nivel: amplios ventanales con vista al bosque, mobiliario contemporáneo, acabados en madera fina y espacios diseñados para el descanso.

En los videos también se observan objetos personales, artículos religiosos y documentos que ahora forman parte de la investigación judicial.

Fotos y videos de la cabaña de lujo de El Mencho

El material audiovisual reveló que la cabaña estaba equipada con sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia y accesos restringidos.

Las autoridades indicaron que el lugar contaba con rutas alternas de escape y vigilancia perimetral, lo que evidencia el nivel de planificación con el que operaba el líder criminal.

Entre los elementos hallados se encontraron dispositivos electrónicos, medicamentos y pertenencias de uso cotidiano.

Las imágenes difundidas muestran espacios organizados y en aparente uso reciente, lo que refuerza la hipótesis de que el inmueble era habitado de manera frecuente y no solo ocasional.

Las autoridades aclararon que los bienes asegurados quedaron bajo custodia del Estado como parte del proceso de extinción de dominio. Además, señalaron que la propiedad podría estar vinculada a una red de testaferros y empresas fachada que operaban en la región.

Operativo contra El Mencho y contexto en Jalisco

El operativo que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes se desarrolló tras un seguimiento de inteligencia que incluyó monitoreo financiero y rastreo de comunicaciones. Según las autoridades, la acción buscaba desarticular la estructura de mando del CJNG, considerado uno de los grupos criminales con mayor presencia en México.

Tapalpa, tradicionalmente reconocido como destino turístico de montaña, quedó en el centro de la atención pública tras conocerse que uno de los hombres más buscados del país permanecía oculto en esa zona.

El hecho generó interrogantes sobre los mecanismos de control territorial y la infiltración del crimen organizado en sectores de alto poder adquisitivo.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red logística que permitió al capo mantenerse oculto en una zona exclusiva.

Mientras tanto, las imágenes de la cabaña de lujo se convierten en un símbolo del contraste entre la ostentación y el impacto social que deja el crimen organizado en México.