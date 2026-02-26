Nuevo puente demolido en la Avenida 68: ¿habrá más problemas de movilidad?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció la demolición del puente peatonal ubicado frente a Salitre Mágico en la Avenida 68, una estructura con más de 35 años de historia. La decisión se enmarca en el avance de la troncal de Transmilenio por esta importante arteria vial de la capital.

De acuerdo con la entidad distrital, el desmontaje responde a criterios técnicos y normativos. El puente no cumple con los estándares actuales de accesibilidad universal al carecer de rampas y condiciones adecuadas para personas con movilidad reducida.

Además, presenta fisuras y grietas en su estructura y no se ajusta a las normas vigentes de sismorresistencia ni de espacio público. Finalmente, se indicó que interfiere con la reubicación de redes de servicios públicos necesarias para continuar las obras del grupo 6 de la Avenida 68.

El puente reemplazado por un paso peatonal

Uno de los cuestionamientos tras el anuncio de la demolición del puente, es que los usuarios tendrán que pasar por un paso semafórico ubicado en la calle 64C, el cual ya se encontraba en este lugar. Debido a la cercanía con una institución educativa, es fundamental brindar la seguridad a los peatones.

Las labores de desmonte comenzaron el sábado 21 de febrero y se extenderán hasta el viernes 27 de febrero, fecha en la que culminará la caída de las columnas principales del puente. Durante este periodo habrá cierre total de la Avenida 68 entre calles 64C y 63, en ambos sentidos, desde las 12:01 a. m. hasta las 3:30 a. m.

La intervención también es clave para la construcción de la troncal de Transmilenio por la 68, un componente esencial del sistema de transporte masivo de la ciudad. Este corredor se integrará con troncales existentes y futuras, y se articula con otros proyectos de movilidad como la primera línea del metro elevado.