El Parque Tayrona reabriría algunas playas: Alcaldía de Santa Marta verifica condiciones

La Alcaldía de Santa Marta, en coordinación con Parques Nacionales Naturales de Colombia, realizó un recorrido de inspección en varios sectores del Parque Nacional Natural Tayrona, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad y el estado de la infraestructura turística después del reciente frente frío que impactó la región.

La revisión se llevó a cabo en Playa Cristal (Playa del Muerto), Neguanje, Gairaca y El Pozo, zonas de alta afluencia de visitantes. El objetivo fue determinar la viabilidad de las operaciones marítimas y la prestación de servicios turísticos en estos puntos clave.

Diagnóstico de playas y servicios turísticos

Durante la inspección se analizaron riesgos naturales que pudieran afectar a turistas y operadores, además del estado de hostales, restaurantes y demás actividades económicas vinculadas al turismo. El balance preliminar indica que no se registran daños ni pérdidas en la infraestructura, lo que representa un aspecto favorable para la reactivación económica del sector.

Las autoridades aclararon que, aunque no se evidencian afectaciones que impidan la operación turística, la visita hace parte de un proceso técnico que definirá si existen las condiciones para una eventual reapertura, tras más de dos semanas de cierre preventivo.

Comunidades esperan reapertura

Darío Linero Mejía, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, señaló que las condiciones actuales no representan peligro en las maniobras de embarque y desembarque, aunque insistió en que se trata de una verificación técnica. El recorrido contó con el acompañamiento de comunidades locales, agremiaciones y pescadores.

Por su parte, José Miguel Orozco, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa del Muerto (Asoplam), destacó que el sector se encuentra en buenas condiciones y subrayó la importancia económica de una reapertura, especialmente tras 15 días de suspensión de actividades.