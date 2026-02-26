CANAL RCN
Colombia

El Parque Tayrona reabriría algunas playas: Alcaldía de Santa Marta verifica condiciones

Durante la inspección se analizaron riesgos naturales que pudieran afectar a turistas y operadores.

La razón por la que el Parque Tayrona, de Santa marta, se encuentra cerrado en octubre
Parque Tayrona.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
02:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía de Santa Marta, en coordinación con Parques Nacionales Naturales de Colombia, realizó un recorrido de inspección en varios sectores del Parque Nacional Natural Tayrona, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad y el estado de la infraestructura turística después del reciente frente frío que impactó la región.

Declararán calamidad pública en Calamar, Bolívar, por erosión del río Magdalena que amenaza varias viviendas
RELACIONADO

Declararán calamidad pública en Calamar, Bolívar, por erosión del río Magdalena que amenaza varias viviendas

La revisión se llevó a cabo en Playa Cristal (Playa del Muerto), Neguanje, Gairaca y El Pozo, zonas de alta afluencia de visitantes. El objetivo fue determinar la viabilidad de las operaciones marítimas y la prestación de servicios turísticos en estos puntos clave.

Diagnóstico de playas y servicios turísticos

Durante la inspección se analizaron riesgos naturales que pudieran afectar a turistas y operadores, además del estado de hostales, restaurantes y demás actividades económicas vinculadas al turismo. El balance preliminar indica que no se registran daños ni pérdidas en la infraestructura, lo que representa un aspecto favorable para la reactivación económica del sector.

Contraloría detecta $17.400 millones en hallazgos fiscales en Magdalena y Santa Marta
RELACIONADO

Contraloría detecta $17.400 millones en hallazgos fiscales en Magdalena y Santa Marta

Las autoridades aclararon que, aunque no se evidencian afectaciones que impidan la operación turística, la visita hace parte de un proceso técnico que definirá si existen las condiciones para una eventual reapertura, tras más de dos semanas de cierre preventivo.

Comunidades esperan reapertura

Darío Linero Mejía, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, señaló que las condiciones actuales no representan peligro en las maniobras de embarque y desembarque, aunque insistió en que se trata de una verificación técnica. El recorrido contó con el acompañamiento de comunidades locales, agremiaciones y pescadores.

Columna central de puente que comunicaba el Magdalena con La Guajira se fracturó: no hay paso terrestre
RELACIONADO

Columna central de puente que comunicaba el Magdalena con La Guajira se fracturó: no hay paso terrestre

Por su parte, José Miguel Orozco, representante de la Asociación de Pescadores Artesanales de Playa del Muerto (Asoplam), destacó que el sector se encuentra en buenas condiciones y subrayó la importancia económica de una reapertura, especialmente tras 15 días de suspensión de actividades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antártida

Buque ARC Simón Bolívar llegó con éxito a Punta Arenas: así avanza la expedición

Lluvias En Colombia

Mujer que fue atacada con acido lo perdió todo durante la emergencia invernal en Córdoba

Elecciones en Colombia

Esto es todo lo que se sabe de la desaparición del candidato al Senado, Andrés Vásquez

Otras Noticias

Cuba

Cuba identifica a uno de los muertos tras ataque a lancha con matrícula de Estados Unidos

Un aliado de esta persona fallecida afirmó que buscaba “prender la chispa” de un levantamiento en la isla.

Dólar

Dólar en Colombia vuelve a dispararse: así cerró hoy 26 de febrero

El dólar en Colombia cerró al alza este 26 de febrero y superó los $3.746. Conozca cómo quedó la TRM y qué movimientos marcaron la jornada cambiaria.

Enfermedades

Exigen respuestas ante retrasos que ponen en riesgo la vida de los pacientes

Liga BetPlay

Santa Fe se pronunció tras la polémica contra Atlético Nacional y acudió a la FIFA: esto dijo

Astrología

"Completamente fuertes": impactante predicción de Mhoni Vidente para marzo de 2026