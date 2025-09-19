CANAL RCN
Colombia Video

Local de reconocido centro comercial en Medellín estaría estafando a adultos mayores: esto se sabe

Una familia denunció que sus abuelos fueron interceptados y llevados hasta su casa para exigirles documentos.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
12:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de presunta estafa contra personas de la tercera se conoció gracias a una denuncia ciudadana que apunta esta vez a un local dentro del centro comercial Unicentro, donde habrían sido llevados varios adultos mayores con el fin de presionarlos a entregar documentos, firmar papeles y acceder a supuestos trámites financieros.

Padre sometía a su hijo de 6 años a torturas con un látigo mojado y amenazaba con ahogarlo: ya fue capturado
RELACIONADO

Padre sometía a su hijo de 6 años a torturas con un látigo mojado y amenazaba con ahogarlo: ya fue capturado

La situación se suma a las advertencias que semanas atrás hizo la concejala Claudia Carrasquilla, quien alertó sobre la existencia de un modelo repetido en diferentes locales del centro de la ciudad, particularmente en el centro comercial Almacentro.

Denuncian estafa a adultos mayores en centro comercial de Medellín

La denuncia más reciente fue realizada por la nieta de una víctima, quien compartió un video en redes sociales donde se observa la llegada de un grupo numeroso de policías al establecimiento señalado.

En las imágenes, la joven advierte:

Mucho cuidado con los abuelitos, esta modalidad de estafa continúa y peor porque se ve afectada la integridad de los abuelitos, ahora los están llevando hasta las casas y se aprovechan de la ignorancia de ellos.

¿Cómo es la modalidad de estafa contra los adultos mayores?

De acuerdo con su testimonio, sus abuelos fueron interceptados a la salida de Unicentro. Personas vinculadas con este esquema los llevaron hasta su propia casa, donde les exigieron entregar la cédula, tarjetas bancarias y su teléfono celular.

Mujer que perpetró ataque xenófobo en Festival Cordillera pidió perdón tras perder su trabajo: esto dijo
RELACIONADO

Mujer que perpetró ataque xenófobo en Festival Cordillera pidió perdón tras perder su trabajo: esto dijo

Posteriormente, fueron trasladados de nuevo al centro comercial, donde los condujeron al local identificado como Diamond Premium. Allí, según el relato, intentaron que firmaran múltiples documentos sin claridad sobre su contenido.

La joven señaló que, gracias a la rápida reacción de la familia, el engaño no se concretó:

A mis abuelos no les alcanzaron a robar nada porque estábamos cerca y logramos llegar al lugar, pero afuera había un montón de señores de edad avanzada que reclamaban por su dinero.

La propia víctima, una mujer mayor, relató cómo fue tratada en el sitio:

Ay no, eso me tenían cansada tomándome fotos como investigando a ver si teníamos de pronto datos y entregamos las cédulas.

Hasta el momento no se ha informado si las autoridades ordenaron el cierre del establecimiento o si se adelantan investigaciones formales contra sus administradores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ELN

Condenan a miembros del ELN por asesinatos ocurridos en 2018: ¿Quiénes son?

Accidente de tránsito

⁠Conductor aterrorizó con arma blanca a ocupantes de ruta escolar en Bogotá: hay video

Abuso a menores

Padre sometía a su hijo de 6 años a torturas con un látigo mojado y amenazaba con ahogarlo: ya fue capturado

Otras Noticias

Educación

Se confirma cronograma de evaluación de ascenso de grado o reubicación de nivel salarial docente 2025

Este proceso está dirigido a quienes laboran bajo el Decreto 1278 de 2002.

Masterchef Celebrity Colombia

¿Regresa? Este eliminado sería el posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity

Tras la ausencia de Luis Fernando Hoyos, varios de sus compañeros expresaron quién sería su posible reemplazo en MasterChef Celebrity.

Turismo

La alianza que lleva vida a La Guajira: sangre y esperanza en vuelo

Estados Unidos

Trump y Xi hablaron por teléfono para negociar el futuro de TikTok, ¿en qué quedaron?

Selección Colombia

César Torres rompió el silencio sobre desconvocatoria de jugadores por indisciplina