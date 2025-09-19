Local de reconocido centro comercial en Medellín estaría estafando a adultos mayores: esto se sabe

Un nuevo caso de presunta estafa contra personas de la tercera se conoció gracias a una denuncia ciudadana que apunta esta vez a un local dentro del centro comercial Unicentro, donde habrían sido llevados varios adultos mayores con el fin de presionarlos a entregar documentos, firmar papeles y acceder a supuestos trámites financieros.

La situación se suma a las advertencias que semanas atrás hizo la concejala Claudia Carrasquilla, quien alertó sobre la existencia de un modelo repetido en diferentes locales del centro de la ciudad, particularmente en el centro comercial Almacentro.

Denuncian estafa a adultos mayores en centro comercial de Medellín

La denuncia más reciente fue realizada por la nieta de una víctima, quien compartió un video en redes sociales donde se observa la llegada de un grupo numeroso de policías al establecimiento señalado.

En las imágenes, la joven advierte:

Mucho cuidado con los abuelitos, esta modalidad de estafa continúa y peor porque se ve afectada la integridad de los abuelitos, ahora los están llevando hasta las casas y se aprovechan de la ignorancia de ellos.

¿Cómo es la modalidad de estafa contra los adultos mayores?

De acuerdo con su testimonio, sus abuelos fueron interceptados a la salida de Unicentro. Personas vinculadas con este esquema los llevaron hasta su propia casa, donde les exigieron entregar la cédula, tarjetas bancarias y su teléfono celular.

Posteriormente, fueron trasladados de nuevo al centro comercial, donde los condujeron al local identificado como Diamond Premium. Allí, según el relato, intentaron que firmaran múltiples documentos sin claridad sobre su contenido.

La joven señaló que, gracias a la rápida reacción de la familia, el engaño no se concretó:

A mis abuelos no les alcanzaron a robar nada porque estábamos cerca y logramos llegar al lugar, pero afuera había un montón de señores de edad avanzada que reclamaban por su dinero.

La propia víctima, una mujer mayor, relató cómo fue tratada en el sitio:

Ay no, eso me tenían cansada tomándome fotos como investigando a ver si teníamos de pronto datos y entregamos las cédulas.

Hasta el momento no se ha informado si las autoridades ordenaron el cierre del establecimiento o si se adelantan investigaciones formales contra sus administradores.