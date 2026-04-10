"Estamos entrando en una etapa crítica que es la recta final": Galán sobre el metro de Bogotá

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán habló con Vanessa de la Torre desde las obras del metro de Bogotá. Respondió por los avances del proyecto, la inseguridad que sigue preocupando a los bogotanos, la polémica reforma tributaria distrital y hasta si está pensando en la Presidencia de la República.

¿Cómo va el metro de Bogotá?

Es muy emocionante que Bogotá por fin esté avanzando en el metro, vamos bien. Es una obra que creo que está demostrando que Bogotá puede hacer grandes obras, puede hacer grandes transformaciones, no está exenta de retos y dificultades todos los días, pero vamos en camino para lograr que Bogotá cumpla su sueño de tener el metro por fin.

¿Cuál es el reto y la dificultad más grande que tiene ahora?

Estamos en la etapa final que implica que todos los componentes del proyecto, el viaducto, estaciones, el sistema metroferroviario, sistemas de comunicación; cada uno de esos tiene que avanzar, pero además tiene que integrarse al otro, para que a tiempo podamos poner en funcionamiento el metro.

Vamos bien con el viaducto, con los trenes, con el sistema metroferroviario en general, pero tenemos dificultades en este momento con estaciones. Tenemos que pedirle, lo hecho tanto por carta como eventualmente por comunicaciones, a metro línea uno que tiene que ponerse las pilas, poner más personal en estaciones, en espacio público, en sistemas de comunicación, tenemos que acelerar eso para que logremos cumplir los cronogramas, entonces ahí nos toca estar presionando duro para que los cronogramas no se afecten.

¿Qué tan juiciosos, tan cumplidos, tan disciplinados son los chinos trabajando en un proyecto como este?

Han avanzado bien, el proyecto ha avanzado bien, en general el proyecto ha estado y se mantiene dentro de lo que se llama como la programación temprana y la tardía, que es el margen aceptable. Van bien, pero repito, hay unos temas que requieren de un empujón significativo.

¿Está satisfecho con los tiempos, los cronogramas, con el avance del metro?

Sí, pero estamos entrando en una etapa crítica que es la recta final, los acabados. Estamos cerca de terminar la estructura, el viaducto se debe terminar más o menos entre enero o febrero, los trenes deben de estar aquí todos, también por esas fechas, tenemos en este momento 19 trenes de los 30 que vamos a tener, pero sí creo, y debo reconocer que hay unos temas que tenemos que empujar más y el reto es terminarlo en septiembre del año entrante para ponerlo en marcha blanca, ese es el reto, es complejo. Tenemos que ajustar algunas cosas para llegar ahí.

¿De qué manera la reforma tributaria que aprobó el Concejo le va a tocar el bolsillo a la gente? ¿ En qué le va a aumentar el costo de vida a Bogotá?

Tiene tres componentes el proyecto, un componente es apostar a que esta ciudad avance hacia una modernización y una red inteligente. Bogotá tiene un alumbrado público que es arcaico, es una de las pocas ciudades en Colombia que no tiene cobro de alumbrado público. Nosotros dijimos, hagamos un avance para que Bogotá, así como 840 municipios de Colombia lo hacen, lo cobremos, pero hagámoslo vía predial. Eso es una sobretasa que para estratos uno, dos y tres no va a haber cobro.

¿Va a enterrar los cables?

Entre otras cosas, sí, es un proceso gradual, no es todo de la noche a la mañana, pero sí vamos a acelerar. Queremos atraer inversiones alrededor de las actuaciones estratégicas de Fontibón y Bogotá.

El tercer componente, que también es polémico, es el del ICA. Se le reduce el ICA, a 83% de comercios en Bogotá y a 89% de industrias. ¿A qué sectores le sube? Al sector financiero le sube la tarifa del ICA, le sube 14X1.000, que tienen hoy, a 20X1.000 el primer año, luego 19, luego 18, y se quedan 18x1000, después. Sigue siendo un ICA más bajo que otras ciudades.

¿Qué va a pasar con el aeropuerto El Dorado?

Ya hay un proyecto que no es del Distrito, porque es un proyecto internacional, que es El Dorado Max, que fue presentado por Opaín al Gobierno Nacional, que está en estudio, a nosotros nos parece muy importante que el proyecto se revise y avance, y permita que el aeropuerto El Dorado Max sea una realidad, que va a permitir que pase de tener una capacidad de 45 millones de pasajeros a más de 65 o 70 millones de pasajeros al año.

¿Qué pasó con los proponentes para la adjudicación de la segunda línea? ¿Ya están?

Sí, y ya hay tres grupos: dos europeos y uno chino, que están pidiendo ser precalificados para este proceso. Entonces, esperamos que más o menos, a finales de octubre, tener ya la evaluación de esos precalificados y poder decir que entramos en la etapa final de licitación pública para que presenten propuestas para la línea.

¿Cuál es su frustración?

Hay temas que de pronto no hemos sido capaces de contar bien, pero Bogotá ha logrado que en dos años un millón de personas salgan de inseguridad alimentaria, tenemos logros en el tema ambiental que tampoco hemos mencionado, por ejemplo, hemos hecho restauración cambiando especies no nativas como pinos, eucaliptos que son propensas a los incendios por especies nativas, pero frustraciones también, hay que decirlo, si bien hemos logrado algunas cosas, por ejemplo, en seguridad, el mes pasado, septiembre, fue el septiembre menos violento de los últimos 24 años en Bogotá.

El Tren de Aragua también existe, hace presencia en algunas localidades, particularmente controlando tráfico de estupefacientes, generan homicidios en el enfrentamiento que tienen entre esas bandas.

Es inverosímil que una persona esté sentada en un restaurante o en un bar y lleguen y le roben a las 12 del día, ¿eso por qué sigue ocurriendo?

Eso tiene varios retos, uno, no tenemos suficiente capacidad de Policía. En términos de pie de fuerza, necesitamos más Policía, pero más que eso, inclusive, es un tema de justicia, tenemos que lograr coordinarnos mejor y hemos avanzado con la Fiscalía, para que esas bandas tengan, eventualmente, sanción efectiva.

El gobierno actual nos anunció con Fiscalía la llegada pronto, al parecer, a final de este año, de 600 policías e investigadores para Sijín porque la captura de flagrancia es importante, pero lo más importante es tener la capacidad investigativa para desarticular la banda y llevar a la cárcel.

¿Qué es lo que está ocurriendo con la desaparición de menores en Bogotá?

Es importante decir que nos tenemos que tomar cualquier caso de desaparición en serio, no hay que esperar 72 horas como era el mito para poder reportar a alguien que esté desaparecido. No, inmediatamente pierden contacto con él, no saben dónde estaba con la persona, se puede denunciar y activar el esfuerzo.

Hay casos donde hemos evidenciado, es más o menos el 75% de los casos, que hay conflictos por ejemplo en una familia, conflictos que tienen que ver con disputas por el celular, disputas por resultados en el colegio o por las compañías que tiene un joven y decide irse.

¿Aquí hay tráfico de órganos?

No tenemos registrada una red en ese sentido, ni he tenido información de parte de la Policía que eso exista como una red.

¿Y hay reclutamiento forzoso?

Hemos identificado intentos en algunas zonas de Bogotá de bandas delincuenciales que tratan de reclutar jóvenes.

¿Quiere ser presidente?

No, yo no estoy pensando en eso, el que se ponga a pensar en otras cosas cuando está en un cargo termina embarrándola porque termina haciendo cosas pensando en eso y no en lo que tiene que hacer ahora.

¿La línea 4 del metro ya está en estudio?

La que está en estudio es ahorita de factibilidad la línea 3 y la 4 fue la que le propuse al presidente sería la prolongación de la 100 a la 235 de la línea 1 del metro. Entonces, espero que antes de que termine el año tengamos Gobierno Nacional y nosotros los recursos para contratar los estudios de prefactibilidad y factibilidad de esa línea 4 y se la dejemos al siguiente alcalde para que él con el presidente la contrate.