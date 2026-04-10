¿BTS rompió récord en El Campín? Este es el top 20 de conciertos con mayor asistencia

El paso de BTS por Colombia dejó una cifra que podría marcar un nuevo récord para el estadio El Campín y para Bogotá, pues lo que pasó este fin de semana fue algo que no se veía hace años a nivel cultural.

La agrupación surcoreana reunió a más de 53.000 personas por fecha durante sus conciertos del 2 y 3 de octubre de 2026, superando las cifras registradas por otros grandes artistas que se han presentado en el escenario bogotano.

Los conciertos con mayor asistencia en la historia de El Campín

De acuerdo con un ranking divulgado por Music Trends Colombia, elaborado con cifras de Boxoffice, Boxscore y Live Nation, además de reportes de prensa y promotores para algunos eventos, BTS pasa a encabezar el listado.

Las cifras son aproximadas y, cuando hubo dos conciertos, corresponden al promedio reportado por fecha.

BTS (2026): más de 53.000 por fecha. Karol G (2024): 44.286 por fecha. Coldplay (2022): 44.157 por fecha. Iron Maiden (2024): 43.180. Morat (2024): aproximadamente 43.112 por fecha. Guns N’ Roses (2022): 42.632 por fecha. Shakira (2025): aproximadamente 41.449 por fecha. Coldplay (2016): 41.376. The Rolling Stones (2016): 40.785. Bad Bunny (2022): 40.730 por fecha. Bruno Mars (2017): 40.468. Yeison Jiménez (2025): más de 40.000. Maluma (2025): aproximadamente 40.000. Carlos Vives (2015): aproximadamente 40.000. J Balvin (2025): aproximadamente 40.000. RBD (2005): aproximadamente 40.000. U2 (2017): 39.272. Dua Lipa (2025): 38.807. Foo Fighters (2015): 36.883. The Weeknd (2023): 35.386.

BTS llevó a más de 53.000 personas por noche a El Campín

El Instituto Distrital de Turismo señaló antes de los conciertos que ambas fechas estaban agotadas y tendrían un aforo superior a 53.000 personas cada una.

RELACIONADO Hermana de James Rodríguez hizo contundente llamado al defender a la fanaticada ARMY de BTS

Sin embargo, las comparaciones deben entenderse como aproximadas, pues la capacidad disponible de El Campín cambia según el montaje, la ubicación del escenario y las zonas habilitadas para público en cada concierto.